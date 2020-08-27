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РИА Новости

Военный эксперт: "Армата" – не просто перспективная машина

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Танк Т-14 "Армата" на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Танк Т-14 "Армата" на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

National Interest впечатлила отличительная особенность танка "Армата". Комментируя в эфире радио Sputnik публикацию, генерал-майор запаса, председатель совета директоров МЕГАПИР Владимир Богатырев отметил, что у российского танка не одно преимущество перед западными образцами.

Создателям беспилотной версии российского танка Т-14 "Армата" удалось решить проблему, присущую любой машине с дистанционным управлением. Такое мнение в статье для National Interest высказал американский публицист Питер Сучиу.

Ранее стало известно, что новейший российский танк Т-14 "Армата" прошел испытания в беспилотном режиме.

По мнению публициста, обеспечение техники "ситуационной осведомленностью" является важнейшим вопросом, относящимся к дистанционно управляемым аппаратам. Создатели Т-14 дали на него ответ, расположив по всему корпусу танка широкоугольные видеокамеры. Они позволяют осуществлять обзор в диапазоне 360 градусов, а также обеспечивают экипаж данными о "ситуационной обстановке".

Другой инновационной характеристикой танка публицист называет необитаемую башню. Она включает в себя удаленно управляемую гладкоствольную 125-миллиметровую основную пушку 2А82-1М с полностью автоматизированной системой заряжания.

Эксперт обратил внимание на способность Т-14 передвигаться со скоростью 90 километров в час. Он предположил, что это делает его потенциально более мобильным, чем американский танк M-1 Abrams.

В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев прокомментировал публикацию, отметив, что у новейшего российского танка не одно преимущество перед западными образцами.

"Российская разработка – это принципиально новое слово в танкостроении. Главное заключается в том, что танк "Армата" полностью автономен в выполнении боевых задач: в обнаружении цели, определении необходимых параметров уничтожения этой цели. Танк обладает мощными средствами противотанковой защиты от средств поражения противника, хорошими параметрами перемещения в пространстве. Но самое главное – он намного опережает все современные западные образцы танков в любой модификации, будь то Соединенных Штатов Америки, Франции, которая всегда отличалась хорошим компьютерным сопровождением танкового вооружения, с точки зрения современных технологий. Все это позволяет танку "Армата" быть не просто перспективной машиной для российских Вооруженных сил, но и платформой для целого ряда видов вооружений. На сегодняшний день этот танк опережает современные образцы по ряду параметров на 15–20 лет", – сказал Владимир Богатырев.

Т-14 "Армата" – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, который предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

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