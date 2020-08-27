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Интерфакс-АВН

Подготовка к вхождению "13 судоремонтного завода ЧФ" в ОСК завершается - глава корпорации

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13 судоремонтный завод
13 судоремонтный завод Черноморского флота.
Источник изображения: bastion-opk.ru

Астрахань. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Процесс интеграции ФГУП "13 судоремонтный завод Черноморского флота" Минобороны РФ ("13 СРЗ ЧФ") в состав "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) находится в завершающей стадии, сообщил глава госкорпорации Алексей Рахманов.

"Мы надеемся, что "13-й завод" закончит все подготовительные мероприятия для передачи в корпорацию. Это - работа министерства обороны. Здесь мы понимаем, что мероприятия находятся в финальной стадии, самое главное, что они будут закончены и мы сможем приступить к операционному управлению этой верфью", - сказал он после церемонии спуска на воду первого из двух танкеров-химовозов проекта 00216М на "Астраханском судостроительном производственном объединении" в среду.

"Это последнее судоремонтное предприятие, которое находилось в структуре Минобороны. Весь военный и гражданский флот вошел в корпорацию", - добавил Рахманов.

На сайте "13 СРЗ ЧФ" сообщается, что этот судостроительный завод Минобороны определен "единственным исполнителем, у которого размещаются заказы для реализации государственной программы вооружения на 2011-2020 годы по теме "Работы по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов ЧФ".

Предприятие расположено в Килен-бухте (Севастополь). На причалах установлены портальные краны грузоподъемностью до 35 тонн. Глубина заводской бухты позволяет выполнять постановку всех видов кораблей и судов Черноморского флота.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
ЧФ
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