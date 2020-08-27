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ЦАМТО

ПСБ – центр компетенций по вопросам диверсификации ОПК

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Вице-премьер Юрий Борисов
Вице-премьер Юрий Борисов.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 26 августа. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов неоднократно заявлял, что потенциал предприятий российского оборонно-промышленного комплекса по ряду направлений диверсификации пока реализуется недостаточно.

Возможность подключения экспертизы, компетенций и финансирования ПСБ для ускорения решения этого процесса прокомментировал председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках пресс-подхода в ходе проведения Международного военно-технического форума "Армия-2020".

По его словам, "на ПСБ возложена особая миссия – банк поддерживает оборонно-промышленную отрасль государства. Изначально задача по диверсификации ОПК перед нами не ставилась. Но работать с оборонными предприятиями и не быть включенными в финансовую поддержку и не подключиться к вопросам диверсификации невозможно".

П.Фрадков подчеркнул, что "мы системно подошли к решению этой задачи. Просто взять и профинансировать какие-то проекты недостаточно. Нужно их отобрать, изучить рынок, сформировать стратегию. При этом у нас, конечно же, есть и финансовый инструментарий, это и кредитование, и лизинг, и инструменты финансирования НИОКР. В таком ключе мы пытаемся работать со всеми предприятиями ОПК на предмет их видения путей диверсификации производства, их готовности к этому, а также изучаем эффективность мер государственной поддержки применимо к каждому предприятию".

"Непонимание рынка сбыта, отсутствие четкой стратегии – основные проблемы, с которыми предприятия сталкиваются. Без этого невозможно реализовать ни один проект. Мы готовим финансовые механизмы и работаем в ручном режиме с предприятиями ОПК и профильными государственными структурами на предмет формирования мер поддержки. Это консультационно-аналитическая работа. ПСБ в данном случае выступает уже как центр компетенций", – заключил П.Фрадков.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
АРМИ-20XX
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