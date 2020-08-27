Войти
Военно-промышленный курьер

Вперед в будущее – амфибия-дрозд

316
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Одной из самых ярких и неожиданных новинок форума «Армия-2020» стала глиссирующая амфибия «Дрозд».

«Дрозд» предназначен для перевозки людей и грузов по дорогам, бездорожью, внутренним и морским путям в режиме глиссирования с возможностью выхода на необорудованный берег.

Длина амфибии - 6 метров, ширина - 2,45 метра, высота - 2,2 метра. Скорость хода по суше составляет до 100 км/ч, а по воде - до 70 км/ч, что очень впечатляет. Грузоподъемность до 1500 кг, что позволяет оснащать амфибию широким спектром оборудования и вооружения. Запас хода по земле - 800 км, по воде - 300 км. Машина не теряет своих мореходных качеств даже при волнении в три балла.

Прочность дна позволяет «Дрозду» выбрасываться на берег на полном ходу, что позволяет преодолеть участок с прибрежным влажным песком или заиленную зону. Другими словами, это позволит не застрять в песке при высадке на берег, как это порой случается с колесной техникой.

Создатели машины разработали глиссирующий корпус оригинальной формы из композитных материалов, специальную трансмиссию и многие другие узлы. Тем удивительнее, что новейшая амфибия стала инициативной разработкой «Балтийской машиностроительной компании» - предприятия, основной сферой деятельности которого является производство трубогибочных станков и автоприцепов. Впрочем, специалисты компании также занимаются проектированием и изготовлением агрегатов для off-road тюнинга.

«Нужны ресурсные испытания. Это прототип нового типа транспортного средства - глиссирующего внедорожника. В ходе испытаний должны вылезти какие-то «детские болезни», которые нужно устранить», - заявил в беседе с РГ главный  конструктор «Дрозда» и директор «БМК» Сергей Терешенков. 

Он отметил, что проведение дальнейших испытаний требует производства опытной партии амфибий, что предполагает довольно серьезные затраты. Поэтому дальнейшая судьба машины в настоящий момент зависит от того, будет ли финансироваться данный проект.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
30.08.2017
Еще один претендент на замену МТ-ЛБ
29.08.2017
Участники форума "Армия-2017" предложили использовать новые композиты при создании космического корабля "Федерация"
28.08.2017
На форуме "Армия-2017" впервые показали новейшие комплекты разминирования
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
28.08.2017
На форуме "Армия-2017" определили приоритеты в военной науке на период новой ГПВ
28.08.2017
Генштаб: боевики в Сирии используют тактику "пчелиного роя"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 06:01
  • 17
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 27.08 04:08
  • 6
Многострадальные тягачи
  • 27.08 01:41
  • 2
"Кронштадт" готов серийно поставлять Минобороны РФ беспилотники "Орион" в ударном варианте
  • 27.08 00:51
  • 146
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 26.08 22:24
  • 4
Начались экспортные поставки автомата АК-12
  • 26.08 22:21
  • 2
Названо условие «видимости» F-35
  • 26.08 22:07
  • 3
На «Армии» подписали контракты на поставку 500 новых образцов техники в ВС РФ
  • 26.08 22:01
  • 2
Какие белорусские технологии используются в тяжелой БМП Т-15 "Армата"
  • 26.08 21:52
  • 2
Внутреннее устройство БМП К-17 "Бумеранг" показали на "Армии-2020"
  • 26.08 20:50
  • 1
На свалку истории: Великобритания может отказаться от танков
  • 26.08 20:00
  • 1
Трехосный российский "Волк" получил противоминную защиту
  • 26.08 19:41
  • 1
«Калашников» создал электроверсию мотоцикла ИЖ-49
  • 26.08 19:17
  • 1
На смену «Армате»: на «Армии-2020» представили концепт танка будущего
  • 26.08 18:42
  • 6
Дорогой «Морской старт»: Россия восстановит плавучий космодром
  • 26.08 17:52
  • 1
"Беспрецедентный уровень доверия". РФ и КНР вместе проектируют подлодку