Вперед в будущее – амфибия-дрозд

Одной из самых ярких и неожиданных новинок форума «Армия-2020» стала глиссирующая амфибия «Дрозд».

«Дрозд» предназначен для перевозки людей и грузов по дорогам, бездорожью, внутренним и морским путям в режиме глиссирования с возможностью выхода на необорудованный берег.

Длина амфибии - 6 метров, ширина - 2,45 метра, высота - 2,2 метра. Скорость хода по суше составляет до 100 км/ч, а по воде - до 70 км/ч, что очень впечатляет. Грузоподъемность до 1500 кг, что позволяет оснащать амфибию широким спектром оборудования и вооружения. Запас хода по земле - 800 км, по воде - 300 км. Машина не теряет своих мореходных качеств даже при волнении в три балла.

Прочность дна позволяет «Дрозду» выбрасываться на берег на полном ходу, что позволяет преодолеть участок с прибрежным влажным песком или заиленную зону. Другими словами, это позволит не застрять в песке при высадке на берег, как это порой случается с колесной техникой.

Создатели машины разработали глиссирующий корпус оригинальной формы из композитных материалов, специальную трансмиссию и многие другие узлы. Тем удивительнее, что новейшая амфибия стала инициативной разработкой «Балтийской машиностроительной компании» - предприятия, основной сферой деятельности которого является производство трубогибочных станков и автоприцепов. Впрочем, специалисты компании также занимаются проектированием и изготовлением агрегатов для off-road тюнинга.

«Нужны ресурсные испытания. Это прототип нового типа транспортного средства - глиссирующего внедорожника. В ходе испытаний должны вылезти какие-то «детские болезни», которые нужно устранить», - заявил в беседе с РГ главный конструктор «Дрозда» и директор «БМК» Сергей Терешенков.

Он отметил, что проведение дальнейших испытаний требует производства опытной партии амфибий, что предполагает довольно серьезные затраты. Поэтому дальнейшая судьба машины в настоящий момент зависит от того, будет ли финансироваться данный проект.