Необитаемая с калибром 152-мм – «Армату» модернизируют

Несмотря на то, что новейший российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» должны принять на вооружение армии России в конце 2020 или начале 2021 года, в России уже работают над программой модернизации бронемашины.

Как считают специалисты 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), обновлённая «Армата» должна получить необитаемую башню с 152-мм пушкой, в перечень используемых боеприпасов планируется включить гиперзвуковые бронебойные подкалиберные снаряды и снаряды объёмного взрыва, управляемые ракеты, а также бортовой разведывательный беспилотный летательный аппарат.

Программа модернизации, как сообщает ТАСС, подразумевает также усовершенствование системы защиты за счёт установки на «Армату» комплексов дистанционной борьбы с противотанковыми ракетами и минами, а также обновления должны улучшить защиту танка от электромагнитного, лазерного и СВЧ-оружия. Ожидается, что бронемашина получит новый 1500-сильный дизель и улучшенную эргономику, которая позволит экипажу непрерывно вести борьбу в течение 24 часов.

Ранее сообщалось, что «Армату» может заменить перспективный двухзвенный танк.