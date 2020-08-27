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Интерфакс-АВН

Мощности "Адмиралтейских верфей" могут начать простаивать без контракта на серию подлодок для Балтфлота - гендиректор

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Кормовая часть корпуса подлодки 636.3 в сборочном цеху "Адмиралтейских верфей"
Кормовая часть корпуса подлодки 636.3 в сборочном цеху "Адмиралтейских верфей".
Источник изображения: © Минобороны России

Кубинка (Московская область). 26 августа. ИНТЕРФАКС - Контракт на строительство серии подлодок проекта 636.3 для Балтийского флота позволит избежать простоя производственных мощностей "Адмиралтейских верфей", сообщил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Александр Бузаков.

"Ну мы можем заключать уже в этом году. Ну самое крайнее в следующем. В 2021 году уже отдельные виды производства будут свободны", - сказал Бузаков в кулуарах форума "Армия-2020".

По его словам, решение о заключении контракта должны принять в Минобороны, но "пока они думают".

Накануне Минобороны сообщило о подписании контракта с "Адмиралтейскими верфями" на строительство одной подлодки проекта 636 и одной подлодки проекта 677.

В декабре прошлого года Бузаков сообщил, что предприятие рассчитывает на подписание контракта на строительство серии подлодок проекта 636.3 для Балтфлота в 2020 году.

Контракт на строительство шести подводных лодок для Тихоокеанского флота "Адмиралтейские верфи" подписали в сентябре 2016 года. Первая подлодка этой серии "Петропавловск-Камчатский" была передана ВМФ 25 ноября.

Ранее "Адмиралтейские верфи" построили для Черноморского флота серию из шести дизель-электрических подлодок с "Калибрами".

Особенностью подлодок проекта 636.3 является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленным радиоэлектронным оборудованием.

Подлодки данного проекта неоднократно наносили удары по объектам боевиков в Сирии.

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Страны
Сирия
Продукция
Club-S
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
2020-й год
636.3
677 Лада
877 Палтус
АРМИ-20XX
БФ
Калибр КР
ТОФ
ЧФ
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