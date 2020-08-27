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Интерфакс-АВН

Выход США из ДРСМД расширил возможности для противостояния "российской агрессии" - Помпео

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Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео.
Источник изображения: © REUTERS / Pool / Greg Nash

Вашингтон. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Выход США и Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) дал возможность США создавать свои ракеты, необходимые для сдерживания "российской агрессии", заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Америка вышла из этого договора, чтобы создавать свои ракеты, которые нужны для сдерживания российской агрессии", - сказал дипломат, выступая перед участниками проходящего съезда Республиканской партии США.

Помпео отметил, что, президент Дональд Трамп сумел добиться усиления НАТО, снабдил Украину оборонительным вооружением, обеспечил отказ КНДР от ракетно-ядерных испытаний, противостоит агрессии Ирана в регионе, победил запрещенную в России террористическую группировку ИГИЛ, а также "защищает Америку от хищнической стратегии Коммунистической партии Китая".

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