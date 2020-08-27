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Вестник Мордовии

На "Армии – 2020" стало известно о поставках в войска новой партии Т-80БВМ

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Т-80БВМ.
Источник: uralvagonzavod.ru

Российская армия получит еще одну партию танков Т-80БВМ. Во вторник, 25 августа на VI Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" был подписан контракт Минобороны РФ с Омским заводом транспортного машиностроения (АО "Концерн "Уралвагонзавод", входящий в Госкорпорацию "Ростех").

Согласно контракту, УВЗ отремонтирует и модернизирует до уровня Т-80БВМ 50 танков.

Эти боевые машины оснащены динамической защитой третьего поколения. Они вооружены 125-мм пушкой, спаренным 7,62-мм и зенитным 12,7-мм пулеметами. Установлен современный прицел "Сосна-У" с тепловизионным каналом.

Т-80БВМ.
Источник: uralvagonzavod.ru

Применявшийся ранее 1100-сильный газотурбинный двигатель заменили на более современный мощностью 1250 л.с.

Максимальная скорость по шоссе теперь достигает 80 км/ч. Снаряженная масса - 45,7 т. Экипаж - 3 человека.

В 2020 году такие танки стали поступать в Российскую армию, ими вооружена одна из бригад в Заполярье.

Т-80БВМ.
Источник: uralvagonzavod.ru

Также, как сообщили в Министерстве обороны России, в настоящее время ими оснащается Гвардейская Кантемировской дивизия Западного военного округа.

Источник новости: uralvagonzavod.ru

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Омсктрансмаш
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
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