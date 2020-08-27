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Интерфакс-АВН

Чистая прибыль "Роскосмоса" в 2019г выросла на 56% по сравнению с предыдущим годом - госкорпорация

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Максим Овчинников
Максим Овчинников.
Источник изображения: ФАС

Москва. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Государственная корпорация "Роскосмос" в 2019 году выполнила план по выручке, при этом чистая прибыль по сравнению с 2018 годом выросла на 56%, а управленческие расходы снизились на 13,5%, сообщил первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Максим Овчинников во вторник на заседании наблюдательного совета госкорпорации.

Как сообщает "Роскосмос", консолидированные показатели госкорпорации и ее дочерних организаций показывают положительную динамику к предыдущему году. Выручка выросла на 5%, производительность труда - на 7%, а среднемесячная заработная плата в отрасли увеличилась на 6%.

Наблюдательный совет также утвердил генерального директора Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина - Ефима Межирицкого и генерального директора Научно-производственного объединения "Энергомаш имени академика В. П.Глушко" Игоря Арбузова.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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