Жэньминь жибао (Китай): миру продемонстрировали 152-мм САУ – CAESAR российского производства

Самоходные артиллерийские установки на колесном шасси пользуются популярностью и хорошо продаются. Россия, будучи крупным поставщиком оружия, не может не ухватить этот лакомый кусочек торта, отмечает издание. Процесс разработки новой САУ был полон трудностей, но все же ей удалось создать «бога сухопутной войны».

По информации, появившейся на сайте "Дефенс блог" (Defence Blog) 20 июля, не так давно широкой общественности была продемонстрирована новейшая российская 152-мм самоходная артиллерийская установка "Мальва". Появление этого загадочного образца вооружения привлекло всеобщее внимание. Что помогло перспективной САУ завоевать расположение российских вооруженных сил? Какими характеристиками она обладает?

Непобедимая САУ "Мальва"

На днях внимание многих привлекло появление перспективной российской 152-мм САУ "Мальва". Самоходная артиллерийская установка по сути состоит из гаубицы и грузового автомобиля, по сравнению с прежними орудиями на гусеничном ходу, колесная САУ обладает лучшей реакцией и маневренностью на дороге с твердым покрытием.

Самая первая автомобильная пушка колесного типа была разработана во Франции, в этой же стране появилась знаменитая 155-мм САУ "Цезарь" (CAESAR). Данная разработка французской индустрии вооружения повлекла за собой развитие колесных артиллерийских орудий в глобальном масштабе и дала огромные возможности для развития самоходных гаубиц. Блестящих успехов в разработке молодого поколения колесных САУ добилась Россия, отличным примером, иллюстрирующим это, может стать показанная недавно САУ "Мальва". 152-мм колесная самоходная артиллерийская установка 2С43 "Мальва" была сконструирована в Центральном научно-исследовательском институте. Она выгодно выделяется на фоне других моделей российских самоходных орудий, таких как 2С40, 2С41 "Дрок" и 2С42 "Лотос".

Средство ведения огня у САУ 2С43 "Мальва" располагается, так же, как и у других гаубиц на колесном шасси. Орудие оснащено трехкамерным дульным тормозом и гидравлической системой для уменьшения отдачи. Сама пушка имеет длинную направляющую трубу, дальность стрельбы может превышать 40 километров, в минуту она способна производить восемь выстрелов. В САУ заложена возможность дистанционного управления из удаленного мобильного пункта, что позволило значительно улучшить характеристики, связанные с ведением огня. Россия славится своими обширными территориями, поэтому САУ "Мальва" обладает малым весом, хорошей маневренностью и шестиметровым корпусом, благодаря чему ее можно перевозить состоящими на вооружении транспортными самолетами, например, Ил-76 или Ан-124. Все это облегчает задачу по стратегической переброске САУ 2С43 "Мальва".

Запуск снаряда происходит с традиционной поднимающейся и опускающейся гидравлической подножки, которая также является сошником. Находясь на ней, военнослужащие осуществляют все манипуляции. Судя по устройству задней части САУ, в ней применяется полуавтоматическая система заряжания. По сравнению с полностью автоматической, она немного снижает скорострельность, но в то же время уменьшает вес и расходы.

Как и на 152-мм гусеничной САУ 2С19 "Мста-С", на 2С43 используется гаубица 2А64. Данное орудие полностью развито и находится на вооружении уже много лет, к тому же использование его в качестве огневого элемента САУ 2С43 позволило сильно снизить себестоимость производства. Выбор не пал на популярную некогда гаубицу 2А88 именно из-за ее тяжелого веса.

Все изменилось, "Мальва" наконец стала российским CAESAR

Сложно назвать САУ "Мальва" полностью новым образцом вооружения. Еще в октябре 2019 года по Рунету разлетелись снимки проекта самоходной артиллерийской установки на колесном шасси, а также фрагменты модели, которые благодаря общему сходству вполне могли бы стать российской версией САУ CAESAR, однако процесс разработки российской самоходной гаубицы был полон трудностей.

Учитывая технологическую мощь российской артиллерии, с технической точки зрения стране было несложно создать самоходную артиллерийскую установку. Однако из-за отсутствия интереса к данному виду вооружения страна создала только береговой самоходный артиллерийский комплекс А-222 и невероятно простую колесную САУ 2С35-1 "Коалиция-СВ-КШ".

Внешне береговое орудие А-222 похоже на автомобильную пушку. В качестве базы в нем используется автомобиль МАЗ-543 с колесной формулой 8 × 8, на котором установлен 130-мм артиллерийский комплекс, соединивший в себе технические и конструкторские решения, характерные для корабельной автоматической пушки АК-130 и самоходной гаубицы 2С19. Орудиями А-222 в сочетании с береговыми ракетными комплексами "Бастион-П" оснащают главным образом береговые войска ВМФ для запуска противокорабельных ракет с берега.

САУ 2С35-1 "Коалиция-СВ-КШ" - это автоматическая турель от гусеничной гаубицы "Коалиция-СВ" с 152-мм пушкой 2А88, поставленная на внедорожное шасси КамАЗ-6560 с колесной формулой 8 × 8. Все это сильно улучшило характеристики САУ 2С35-1 "Коалиция-СВ-КШ": она обладает высокой степенью автоматизации турели и большой скорострельностью, к тому же длина ствола новейшей пушки 2А88 составляет 52 калибра, а дальность высокоточной стрельбы достигает около 40 километров.

Данный образец вооружения имеет вполне очевидные недочеты - большой вес и затраты. Собственный вес пушки 2А88 составляет 35 тонн, что сильно снижает ее мобильност, а автоматическая турель по современным расценкам на рынке вооружения обходится весьма недешево и представляет собой вызов для российской экономики. И все же стране необходимо обеспечить вооружением и военной техникой многочисленные войска, заменить устаревшие пушки на новые. В такой ситуации Россия нуждается в дешевых и эффективных САУ на колесном шасси для восполнения дефицита и замены все еще состоящих на вооружении пушках на прицепах.

К тому же российская артиллерия превосходно показала себя в ходе гражданской войны на Украине в 2014 году и последовавшей за ней войне в Сирии. Нагрузка на Вооруженные силы, возросшая после этого, способствовала интенсификации разработки недорогих колесных САУ. Эти машины разработаны не только для того, чтобы соответствовать требованиям российской армии, но и для сохранения определенного количества самоходных артиллерийских установок в рядах Вооруженных сил. А также, что самое главное, работа по созданию колесных САУ станет хорошей тренировкой для ее разработчиков. Учитывая ситуацию в стране, прибыль от торговли оружием занимает значительное место в рамках ВВП России. В настоящее время колесные САУ, такие как французский "Цезарь" (CAESAR) или шведский "Арчер" (Archer) пользуются популярностью на международном рынке вооружения и хорошо продаются. Как крупный поставщик вооружения, Россия со своими колесными САУ не может не ухватить лакомый кусок этого "торта".

САУ "Мальва" показала могущество и силу российской армии

Устройство самоходной артиллерийской установки 2С43 "Мальва" помогает ей быстро развертываться и свертываться, время перехода из походного в боевой режим не превышает одну минуту. В отличие от обычных пушек, процесс перемещения и заряжания снаряда в САУ может проходить практически без помощи человека, что в значительной степени экономит время и человеческие ресурсы. В соответствии с боевой обстановкой, колесная САУ может быстро поменять направление и повернуться лицом к противнику, расположившемуся у нее за спиной. За короткий промежуток времени машины способна повернуться на 180 градусов и молниеносно отреагировать на ситуацию. САУ "умнее" обычной пушки, высокий уровень информатизации достигается благодаря возможности переносить на себе большое количество электронного оборудования. Французская САУ CAESAR оснащена трехкоординатной системой инерциальной навигации и позиционирования "Сигма-30" (Sigma 30), которая снабжает орудие данными о точном местоположении цели. Основываясь на результатах радиолокационного наблюдения, внутренняя система управления огнем осуществляет опознавание цели и определение ее принадлежности к дружественным войскам или силам противника, а система автоматической передачи данных поддерживает связь и обмен данными между САУ и вышестоящим командованием.

Принятие на вооружение новой колесной САУ станет большим достижением для российской артиллерии. Данное орудие не только обладает повышенной живучестью, стратегической маневренностью, оно также стало лучше реагировать в условиях экстремальной ситуации. Во время войны в Сирии САУ проявила себя не только в крупных сражениях, но и в уличных боях, оказывая мощную огневую поддержку. Легковесная колесная гаубица обладает хорошей маневренностью и отлично подходит для передвижения по дорогам со сложным рельефом.

Тип боеприпасов, применяемых пушками зависит от ситуации. Например, французская САУ "Цезарь" располагает разными снарядами для определенных обстоятельств. Могут использоваться гранаты, снаряды с насадкой для истечения донных газов, картечь, управляемые ракеты, мины, дымовые и осветительные снаряды.

Во время Сирийской и Афганской войны российские военные поняли все недостатки стационарных артиллерийских орудий, например, их недостаточную мобильность. Главное преимущество колесных САУ не в огневой мощи, а в маневренности. При помощи транспортного самолета С-130 одну САУ CAESAR с боеприпасами можно перевезти из Франции в Африку. Для самоходного артиллерийского орудия, передвигающегося на колесном шасси, достаточно всего лишь наличие проходимой дороги. Отличная стратегическая и тактическая мобильность колесных САУ подходит для современной артиллерии, от которой требуется переместить орудие на дальнее расстояние, быстро нанести удар и удалиться. Колесные САУ увеличили мощь и скорость обеспечения поддержки со стороны артиллерии. Учитывая все преимущества этих орудий, их принятие на вооружение поможет российской армии еще более уверенно чувствовать себя в рамках локальных вооруженных конфликтов.

Колесная САУ - мощное орудие, способное приспосабливаться к ситуациям на фронте. Улучшение маневренности и жизнеспособности самоходной артиллерийской установки сделало из нее более совершенное средство поддержки на поле боя и более наглядно раскрыло понятие "бога сухопутной войны".

Цзян Тиншуай (姜廷帅), Ху Цзин (胡兢), Цзян Нань (姜楠), Ма Эньцзэ (马恩泽)