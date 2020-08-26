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Интерфакс-АВН

Армия готова защищать Белоруссию от внутренних угроз - Минобороны

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Церемония принятия военной присяги в Белоруссии
Церемония принятия военной присяги в Белоруссии.
Источник изображения: © Sputnik, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Минск. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Начальник генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии Александр Вольфович заявил, что военные не приемлют сложившуюся в стране ситуацию и готовы защитить общество.

"Мы видим, что происходит в стране и вокруг нее. В этой непростой обстановке армия обеспечивает и будет обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого отдельного гражданина, который хочет мирно жить и трудиться в Беларуси", - говорится в заявлении Вольфовича, распространённом Минобороны республики во вторник.

"Мы не дадим осквернять наши памятники, разрушить систему образования, запугивать граждан, парализовать транспортные коммуникации, подменить нравственные ценности белорусской молодежи. Армия категорически этого не приемлет и готова защитить свою страну и от этих угроз", - заявил Вольфович.

В минувшее воскресенье в Минобороны впервые заявили, что белорусские военные будут принимать участие в обеспечении порядка на массовой акции оппозиции.

Министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что армия берет под охрану все места, связанные с памятью Второй мировой войны.

"Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах - вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией", - заявил министр.

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Белоруссия
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