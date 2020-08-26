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Интерфакс-АВН

Создана Межведомственной комиссии СБ РФ по вопросам обеспечения интересов России в Арктике - указ

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения интересов России в Арктике.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, комиссия образована для выполнения Советом Безопасности задач по "выработке мер, направленных на обеспечение национальной безопасности РФ в Арктике и социально-экономического развития арктической зоны РФ", а также для координации органов власти в этой сфере.

На комиссию возлагается анализ состояния и перспектив развития "международной, в том числе, военно-политической обстановки в Арктике", а также социально-экономической ситуации в этом регионе. Кроме того, новообразованный орган займется, в числе прочих задач, выявлением внутренних и внешних угроз национальной безопасности в Арктике, а также выработкой предложений по организации обороны, мобготовности и военного сотрудничества РФ с другими государствами в этой зоне.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
ИТ
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