Создана Межведомственной комиссии СБ РФ по вопросам обеспечения интересов России в Арктике - указ

Москва. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения интересов России в Арктике.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, комиссия образована для выполнения Советом Безопасности задач по "выработке мер, направленных на обеспечение национальной безопасности РФ в Арктике и социально-экономического развития арктической зоны РФ", а также для координации органов власти в этой сфере.

На комиссию возлагается анализ состояния и перспектив развития "международной, в том числе, военно-политической обстановки в Арктике", а также социально-экономической ситуации в этом регионе. Кроме того, новообразованный орган займется, в числе прочих задач, выявлением внутренних и внешних угроз национальной безопасности в Арктике, а также выработкой предложений по организации обороны, мобготовности и военного сотрудничества РФ с другими государствами в этой зоне.