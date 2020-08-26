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Эффективность использования средств на Федеральную космическую программу нужно повысить - Минфин РФ

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Министерство финансов РФ
Министерство финансов РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Москва. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Минфин РФ отмечает недостаточный уровень управления бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на реализацию Федеральной космической программы (ФКП), считает необходимым его повысить.

"Наиболее актуальным является не вопрос увеличения бюджетного финансирования, а эффективное использование выделяемых из федерального бюджета средств на программу", - говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

По данным министерства, кассовое исполнение расходов "Роскосмоса" по итогам 2018 года составляло 84,2%, по итогам 2019 года - 81%, по состоянию на 11 августа текущего года - 35,3%.

Значительный объем средств - порядка 180 млрд рублей - сосредоточен на счетах организаций ракетно-космической промышленности. "На высоком уровне, превышающем годовые назначения, остается объем дебиторской задолженности корпорации по расходам федерального бюджета", - отмечается в сообщении.

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