На форуме "Армия-2020" объявлено о заключении контрактов на модернизацию танков Т-80БВ и поставку БМП-3 - Минобороны РФ

Модернизированные танки Т-80БВМ из состава 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Район Мурманска, 2019 год.

Кубинка (Московская область). 25 августа. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ объявило о заключении контрактов на модернизацию танков Т-80БВ и поставку боевых машин пехоты БМП-3.

Как объявило ведомство во вторник на форуме "Армия-2020", состоялась церемония вручения государственного контракта на капитальный ремонт с модернизацией танков Т-80БВ с установкой прицела наводчика многоканального "Сосна-У" и дополнительной защитой и государственного контракта на капитальный ремонт с модернизацией боевых разведывательных машин командирских БРМ-1К.