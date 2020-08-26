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Интерфакс-АВН

На форуме "Армия-2020" объявлено о заключении контрактов на модернизацию танков Т-80БВ и поставку БМП-3 - Минобороны РФ

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Модернизированные танки Т-80БВМ из состава 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Район Мурманска, 2019 год
Модернизированные танки Т-80БВМ из состава 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Район Мурманска, 2019 год.
Источник изображения: Министерство обороны России

Кубинка (Московская область). 25 августа. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ объявило о заключении контрактов на модернизацию танков Т-80БВ и поставку боевых машин пехоты БМП-3.

Как объявило ведомство во вторник на форуме "Армия-2020", состоялась церемония вручения государственного контракта на капитальный ремонт с модернизацией танков Т-80БВ с установкой прицела наводчика многоканального "Сосна-У" и дополнительной защитой и государственного контракта на капитальный ремонт с модернизацией боевых разведывательных машин командирских БРМ-1К.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
БРМ-1К
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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