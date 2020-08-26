Войти
Российская газета

Внутреннее устройство БМП К-17 "Бумеранг" показали на "Армии-2020"

238
0
0
Источник изображения: rg.ru

Российская колесная боевая машина пехоты К-17 на средней унифицированной платформе "Бумеранг" с момента своего появления вызывала большой интерес как военных специалистов, так и простых любителей бронетехники.


Однако, как часто бывает с новейшими разработками, тактико-технические характеристики, а также особенности конструкции оставались секретными, и официальной информации было очень мало.

На Международном военно-техническом форуме "Армия - 2020" разработчик БМП - ООО "Военно-промышленная компания" - впервые постаралась максимально подробно рассказать о ней.

В десантном отделении помещаются восемь полностью экипированных мотострелков. Установленные здесь кресла имеют специальную антитравматическую конструкцию и снабжены многоточечными ремнями безопасности.

Благодаря видеокамерам и двум мониторам военнослужащие могут получать полную информацию о том, что происходит за броней.

Удобная посадка и покидание машины обеспечиваются расположенной в корме аппарелью, в которой прорезана дополнительная дверь. Также имеются два люка в крыше десантного отделения.

Все, кто ранее имел дело с бронемашинами предыдущих поколений, обязательно оценят, насколько "семнадцатый" удобнее по сравнению с ними.

Эти преимущества достигнуты за счет того, что 750-сильный дизельный двигатель и автоматическая коробка передач теперь находятся в передней части корпуса, а боевое отделение с 30-мм пушкой, пулеметом и ПТУР "Корнет" полностью отделены от обитаемой зоны.

"Бумеранг" имеет хорошую для такой техники защиту, в том числе усиленную противоминную. Несмотря на то, что максимальна боевая масса достигла 28 600 кг, существенно возросли и характеристики подвижности. Так, максимальная скорость по шоссе составляет 100 км/ч. Запас хода по топливу - 800 км.

Кроме БМП на этой платформе возможно создание и других образцов боевой и специальной техники.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бумеранг
Корнет
Компании
ВПК ООО
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
10.06.2020
Гендиректор "ВПК": готовы сделать для военных танк на колесах
04.02.2020
Алексей Криворучко сообщил об основных направлениях перевооружения ВС РФ
30.09.2019
The National Interest (США): теперь у Украины есть американские ракеты "Джавелин", и русских это расстраивает
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
01.07.2019
Модернизированный бронетранспортер БТР-82АТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 05:26
  • 1
Минобороны РФ заключило контракт на поставку крылатых ракет "Оникс"
  • 26.08 05:22
  • 1
Минобороны РФ заключило контракты на поставку боевых самолётов Су-34, Су-35 и Су-30СМ2
  • 26.08 05:18
  • 1
На «Армии» подписали контракты на поставку 500 новых образцов техники в ВС РФ
  • 26.08 05:15
  • 1
Минобороны заключило 41 контракт на форуме "Армия-2020"
  • 26.08 03:37
  • 139
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 26.08 02:29
  • 2
В России началась разработка новейшего тяжелого беспилотника
  • 25.08 23:27
  • 9
На форуме "Армия-2020" впервые представлено вооружение беспилотников
  • 25.08 22:43
  • 73
Слепые «Цирконы»
  • 25.08 22:22
  • 2
У России появится новый высокоточный минометный комплекс "Грань"
  • 25.08 21:38
  • 8
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 25.08 21:17
  • 3
Дорогой «Морской старт»: Россия восстановит плавучий космодром
  • 25.08 20:21
  • 328
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.08 17:28
  • 2
Скорость вертолетов Ми-28 и Ми-35 увеличат до 400 километров в час
  • 25.08 13:56
  • 4
Серийные поставки "Арматы" начнутся в ближайшее время - "Уралвагонзавод"
  • 25.08 13:24
  • 8196
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков