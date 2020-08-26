Внутреннее устройство БМП К-17 "Бумеранг" показали на "Армии-2020"

Российская колесная боевая машина пехоты К-17 на средней унифицированной платформе "Бумеранг" с момента своего появления вызывала большой интерес как военных специалистов, так и простых любителей бронетехники.

Однако, как часто бывает с новейшими разработками, тактико-технические характеристики, а также особенности конструкции оставались секретными, и официальной информации было очень мало.

На Международном военно-техническом форуме "Армия - 2020" разработчик БМП - ООО "Военно-промышленная компания" - впервые постаралась максимально подробно рассказать о ней.

В десантном отделении помещаются восемь полностью экипированных мотострелков. Установленные здесь кресла имеют специальную антитравматическую конструкцию и снабжены многоточечными ремнями безопасности.

Благодаря видеокамерам и двум мониторам военнослужащие могут получать полную информацию о том, что происходит за броней.

Удобная посадка и покидание машины обеспечиваются расположенной в корме аппарелью, в которой прорезана дополнительная дверь. Также имеются два люка в крыше десантного отделения.

Все, кто ранее имел дело с бронемашинами предыдущих поколений, обязательно оценят, насколько "семнадцатый" удобнее по сравнению с ними.

Эти преимущества достигнуты за счет того, что 750-сильный дизельный двигатель и автоматическая коробка передач теперь находятся в передней части корпуса, а боевое отделение с 30-мм пушкой, пулеметом и ПТУР "Корнет" полностью отделены от обитаемой зоны.

"Бумеранг" имеет хорошую для такой техники защиту, в том числе усиленную противоминную. Несмотря на то, что максимальна боевая масса достигла 28 600 кг, существенно возросли и характеристики подвижности. Так, максимальная скорость по шоссе составляет 100 км/ч. Запас хода по топливу - 800 км.

Кроме БМП на этой платформе возможно создание и других образцов боевой и специальной техники.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев