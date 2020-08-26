Дать наводку на подлодку, на корвет – передать пакет

Морская авиация Балтийского флота в Калининградской области успешно справляется со всеми поставленными задачами.

Так, в рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии армейского корпуса БФ на одном из полигонов прошли стрельбы из 152-мм пушек «Гиацинт» и реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град». Для корректировки были задействованы вертолеты Ми-24 и Ми-8, с которых передавались координаты целей на командные пункты. В результате применения авиации точность попаданий существенно выросла.

Тем временем в морских полигонах противолодочный вертолет Ка-27ПЛ помогал малым противолодочным кораблям «Алексин» и «Кабардино-Балкария» искать подводную лодку условного противника. При воздушной поддержке цель была обнаружена. После чего МПК ликвидировали субмарину с помощью реактивных бомбометных установок РБУ-6000.

А в другом квадрате Балтики экипажи противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 отрабатывали посадки на корвет «Стерегущий». За время учений вертолетчики совершили более 40 приземлений на корвет в дрейфе и на ходу. При этом тренировки проводились как в дневное, так в ночное время.

Такие посадки являются наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. Сначала летчики отрабатывают аэродромные полеты, дальше маршрутные и только после этого допускаются к посадкам на корабль.

Кроме того, в ходе учений были проведены облеты «Стерегущего» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)