Войти
Военно-промышленный курьер

Дать наводку на подлодку, на корвет – передать пакет

204
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Морская авиация Балтийского флота в Калининградской области успешно справляется со всеми поставленными задачами.

Так, в рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии армейского корпуса БФ на одном из полигонов прошли стрельбы из 152-мм пушек «Гиацинт» и реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град». Для корректировки были задействованы вертолеты Ми-24 и Ми-8, с которых передавались координаты целей на командные пункты. В результате применения авиации точность попаданий существенно выросла.

Тем временем в морских полигонах противолодочный вертолет Ка-27ПЛ помогал малым противолодочным кораблям «Алексин» и «Кабардино-Балкария» искать подводную лодку условного противника. При воздушной поддержке цель была обнаружена. После чего МПК ликвидировали субмарину с помощью реактивных бомбометных установок РБУ-6000.

А в другом квадрате Балтики экипажи противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 отрабатывали посадки на корвет «Стерегущий». За время учений вертолетчики совершили более 40 приземлений на корвет в дрейфе и на ходу. При этом тренировки проводились как в дневное, так в ночное время.

Такие посадки являются наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. Сначала летчики отрабатывают аэродромные полеты, дальше маршрутные и только после этого допускаются к посадкам на корабль.

Кроме того, в ходе учений были проведены облеты «Стерегущего» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2С5 Гиацинт
9А52-2 Смерч
Ка-27
Ка-27ПЛ
Ми-24
Ми-8
РБУ-6000
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
Похожие новости
18.08.2020
Летчики Балтфлота учатся перехватывать нарушителей воздушных границ
03.01.2020
Вода не скроет: на Балтику направят модернизированные Ка-27М
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
31.07.2017
Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 05:26
  • 1
Минобороны РФ заключило контракт на поставку крылатых ракет "Оникс"
  • 26.08 05:22
  • 1
Минобороны РФ заключило контракты на поставку боевых самолётов Су-34, Су-35 и Су-30СМ2
  • 26.08 05:18
  • 1
На «Армии» подписали контракты на поставку 500 новых образцов техники в ВС РФ
  • 26.08 05:15
  • 1
Минобороны заключило 41 контракт на форуме "Армия-2020"
  • 26.08 03:37
  • 139
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 26.08 02:29
  • 2
В России началась разработка новейшего тяжелого беспилотника
  • 25.08 23:27
  • 9
На форуме "Армия-2020" впервые представлено вооружение беспилотников
  • 25.08 22:43
  • 73
Слепые «Цирконы»
  • 25.08 22:22
  • 2
У России появится новый высокоточный минометный комплекс "Грань"
  • 25.08 21:38
  • 8
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 25.08 21:17
  • 3
Дорогой «Морской старт»: Россия восстановит плавучий космодром
  • 25.08 20:21
  • 328
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 25.08 17:28
  • 2
Скорость вертолетов Ми-28 и Ми-35 увеличат до 400 километров в час
  • 25.08 13:56
  • 4
Серийные поставки "Арматы" начнутся в ближайшее время - "Уралвагонзавод"
  • 25.08 13:24
  • 8196
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков