Завершены госиспытания усовершенствованной системы предупреждения о ракетном нападении - генконструктор

Командный пункт радиолокационной станции "Воронеж" - российской надгоризонтной радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении высокой заводской готовности. РЛС способна обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.

Кубинка (Московская область), 25 августа. ИНТЕРФАКС - Россия усовершенствовала систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), ее государственные испытания завершены, сообщил "Интерфаксу" во вторник генеральный конструктор СПРН, глава концерна "МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"Государственные испытания усовершенствованной системы предупреждения о ракетном нападении завершены успешно", - сказал он агентству на военно-техническом форуме "Армия-2020" в Подмосковье.

"До конца сентября устраняем полученные замечания и передаем в эксплуатацию заказчику", - заявил он.

Российская система предупреждения о ракетном нападении включает наземные связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств.

Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж". Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.

РЛС "Воронеж" несут дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. Две новых станции СПРН для российских военных строят под Мурманском и Воркутой, еще одну планируется построить в Крыму.