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РИА Новости

На форуме "Армия — 2020" подписано соглашений на 250 миллиардов рублей

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Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Около 30 соглашений на общую сумму в 250 миллиардов рублей подписано в ходе форума "Армия-2020" между предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), регионами и институтами развития, сообщил РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов.

"На полях форума "Армия-2020" подписано около 30 соглашений между предприятиями сектора ОПК, регионами и институтами развития на сумму более 250 миллиардов рублей", - сказал Борисов.

Из 250 миллиардов рублей около 200 миллиардов приходятся на кредитные соглашения опорного банка ОПК - Промсвязьбанк, пояснили, в свою очередь, в аппарате Борисова.

Реализация большинства из соглашений предусмотрена в рамках нацпроектов "Здравоохранение", "Образование", "Безопасные и качественные автодороги", "Экология", "Жильё и городская среда".

"Среди крупнейших проектов - строительство современного завода по производству отечественных рефрижераторных контейнеров в Магаданской области и создание производства по изготовлению оборудования для автоматизированных мусоросортировочных комплексов в Нижегородской области мощностью не менее 120 000 тонн твёрдых коммунальных отходов в год", - сказал вице-премьер.

По его словам, национальные проекты - хорошее "окно возможностей" для российской промышленности, в том числе ОПК.

"Рост доли отечественного производства на внутреннем рынке обеспечит дополнительные рабочие места и наполнит бюджетную систему налогами. Это борьба за новые рынки и запуск новых инвестиционных циклов", - сказал Борисов.

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