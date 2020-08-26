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Rai Al Youm (Великобритания): Иран объявил о скором завершении производства сверхзвуковых ракет, необходимых ему для сдерживания США и Израиля

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Женщины в Тегеране, Иран
Женщины в Тегеране, Иран.
Источник изображения: © AP Photo, Vahid Salemi

По словам военного руководства Ирана, модернизация ракетного арсенала необходима исключительно для сдерживания главных врагов страны. В иных целях Тегеран использовать свой потенциал не будет. Командующий Военно-морскими силами иранской армии объявил, что сверхзвуковые ракеты поступят на вооружение в самое ближайшее время.

Как заявил командующий Военно-морскими силами иранской армии контр-адмирал Хоссейн Ханзади, в ближайшее время вооруженные силы страны получат в свое распоряжение сверхзвуковые ракеты отечественного производства.

Представляя новых командующих военно-морским флотом на юге страны, Ханзади отметил, что ракетная группа является лучшей гарантией безопасности государства и основой ее военной мощи.

Он добавил: "В свете озабоченности населения безопасностью страны мы смогли произвести ракеты "Гадир" дальностью 300 км и другие крылатые ракеты. Иранские ракеты, получившие название "Абу Махди", дальностью 1000 км, будут переданы в распоряжение военно-морских сил, что является важным для нас событием".

По словам министра обороны Ирана Амира Хатами, Ирану нужны ракеты для сдерживания Соединенных Штатов и Израиля, и в иных целях Тегеран использовать свой ракетный потенциал не будет.

Как отмечает Хатами, в последние годы Соединенные Штаты и Израиль неоднократно говорили о возможности реализации военного сценария против Ирана. Министр назвал это явным нарушением всех международных норм и соглашений.

В комментарии российскому информационному агентству министр отметил: "В данных обстоятельствах мы должны быть готовы ответить на любую возможную агрессию. В недавнем прошлом мы неоднократно сталкивались с подобными действиями и немедленно на них реагировали".

В качестве примера такой реакции Тегерана Хатами привел инцидент с американским беспилотником, сбитым иранскими средствами ПВО после проникновения в воздушное пространство государства в Ормузском проливе в прошлом году. Другим примером, по его словам, стал террористический акт в Ахвазе в 2018 году, на который Тегеран ответил ударом по объектам террористов в Сирии. И последний пример - ракетный удар Ирана по американской базе в Ираке (Айн аль-Асад) после операции США по уничтожению генерала Касема Сулеймани.

Министр добавил: "Повторюсь, ракеты нужны нам исключительно для сдерживания Соединенных Штатов и связанного с ними израильского режима, и мы не будем использовать наши ракетные возможности для достижения каких-либо других целей".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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