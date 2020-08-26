Население Швейцарии одобрит покупку новых истребителей – результаты опроса

ЦАМТО, 25 августа. Как показывают результаты проведенного 20 августа телекомпанией SRF опроса, швейцарские избиратели намерены на сентябрьском референдуме одобрить покупку для ВВС страны новых истребителей, общая стоимость которых оценивается в 6 млрд. швейцарских франков (6,6 млрд. долл.).

Проведенный службой Gfs.bern опрос показал, что 58% респондентов поддерживают планы правительства, 39% выступают против, а 3% не имеют четкого мнения. Погрешность при опросе 29450 избирателей, имеющих право голоса, составляет около 2,9 процентных пункта.

Голосование запланировано на 27 сентября. По его результатам будет принято решение о реализации закупки новых боевых самолетов, тип которых пока не определен.

Как сообщал ЦАМТО, Федеральное министерство обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии в начале 2018 года возобновило тендер на поставку истребителей для замены имеющихся F/A-18C/D "Хорнет" и F-5E "Тайгер-2", которые планируется снять с вооружения в 2020-е годы. 23 марта 2018 года министерство опубликовало требования к новым самолетам, а 6 июля 2018 года Агентство по оборонным закупкам и технологиям Armasuisse направило запросы о предложениях на их поставку иностранным правительственным агентствам государств НАТО и ЕС, реализующим программы поставки истребителей совместно с компаниями-производителями, включая шведскую Saab ("Грипен E"), французскую Dassault ("Рафаль"), представленный немецким подразделением Airbus консорциум Eurofighter ("Тайфун"), американские Boeing (F/A-18E/F "Супер Хорнет") и Lockheed-Martin (F-35A "Лайтнинг-2").

Все пять кандидатов представили свои предложения на поставку новых истребителей к 25 января 2019 года. Тем не менее, компании Saab было рекомендовано отказаться от дальнейшего участия конкурсе, поскольку "Грипен E" пока не находится в серийном производстве.

С февраля по март 2019 года специалисты Armasuisse и ВВС Швейцарии провели испытания предложенных самолетов, оценку всех аспектов их обслуживания, анализ информации об эксплуатации и поддержке, а также программ обучения.

Используя результаты этапа анализа и оценки, 10 января 2020 года Armasuisse направило в адрес правительств участвующих в тендере компаний-производителей уточненный запрос о предложениях.

Первоначально предполагалось, что ответы будут представлены к августу 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 сроки были перенесены на ноябрь. На основе полученных ответов и специализированных отчетов Armasuisse определит преимущества и общую эффективность каждого кандидата.

26 июня правительство Швейцария назначило на 27 сентября проведение национального референдума, в ходе которого население страны должно решить, следует ли министерству обороны приступить к запланированной закупке самолетов. При этом выбор типа истребителя на голосование не выносится.

Согласно ранее опубликованному графику, правительство Швейцарии планировало выбрать поставщика нового истребителя в 2020 году, однако теперь, вероятно, это произойдет в 2021 году. Одобрение парламента и выделение финансирования должны быть получены в 2022 году, а поставки должны начаться с 2025 года.

Следует отметить, что результаты голосования 2014 года не позволили правительству Швейцарии принять решение о покупке 22 самолетов "Грипен" компании Saab, стоимость которых оценивалась в 3,5 млрд. долл. Голоса жителей страны распределились так: за – 48%, против – 52%.