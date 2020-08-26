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ЦАМТО

Население Швейцарии одобрит покупку новых истребителей – результаты опроса

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F-5E ВВС Швейцарии
F-5E ВВС Швейцарии.
Источник изображения: defence-blog.com

ЦАМТО, 25 августа. Как показывают результаты проведенного 20 августа телекомпанией SRF опроса, швейцарские избиратели намерены на сентябрьском референдуме одобрить покупку для ВВС страны новых истребителей, общая стоимость которых оценивается в 6 млрд. швейцарских франков (6,6 млрд. долл.).

Проведенный службой Gfs.bern опрос показал, что 58% респондентов поддерживают планы правительства, 39% выступают против, а 3% не имеют четкого мнения. Погрешность при опросе 29450 избирателей, имеющих право голоса, составляет около 2,9 процентных пункта.

Голосование запланировано на 27 сентября. По его результатам будет принято решение о реализации закупки новых боевых самолетов, тип которых пока не определен.

Как сообщал ЦАМТО, Федеральное министерство обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии в начале 2018 года возобновило тендер на поставку истребителей для замены имеющихся F/A-18C/D "Хорнет" и F-5E "Тайгер-2", которые планируется снять с вооружения в 2020-е годы. 23 марта 2018 года министерство опубликовало требования к новым самолетам, а 6 июля 2018 года Агентство по оборонным закупкам и технологиям Armasuisse направило запросы о предложениях на их поставку иностранным правительственным агентствам государств НАТО и ЕС, реализующим программы поставки истребителей совместно с компаниями-производителями, включая шведскую Saab ("Грипен E"), французскую Dassault ("Рафаль"), представленный немецким подразделением Airbus консорциум Eurofighter ("Тайфун"), американские Boeing (F/A-18E/F "Супер Хорнет") и Lockheed-Martin (F-35A "Лайтнинг-2").

Все пять кандидатов представили свои предложения на поставку новых истребителей к 25 января 2019 года. Тем не менее, компании Saab было рекомендовано отказаться от дальнейшего участия конкурсе, поскольку "Грипен E" пока не находится в серийном производстве.

С февраля по март 2019 года специалисты Armasuisse и ВВС Швейцарии провели испытания предложенных самолетов, оценку всех аспектов их обслуживания, анализ информации об эксплуатации и поддержке, а также программ обучения.

Используя результаты этапа анализа и оценки, 10 января 2020 года Armasuisse направило в адрес правительств участвующих в тендере компаний-производителей уточненный запрос о предложениях.

Первоначально предполагалось, что ответы будут представлены к августу 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 сроки были перенесены на ноябрь. На основе полученных ответов и специализированных отчетов Armasuisse определит преимущества и общую эффективность каждого кандидата.

26 июня правительство Швейцария назначило на 27 сентября проведение национального референдума, в ходе которого население страны должно решить, следует ли министерству обороны приступить к запланированной закупке самолетов. При этом выбор типа истребителя на голосование не выносится.

Согласно ранее опубликованному графику, правительство Швейцарии планировало выбрать поставщика нового истребителя в 2020 году, однако теперь, вероятно, это произойдет в 2021 году. Одобрение парламента и выделение финансирования должны быть получены в 2022 году, а поставки должны начаться с 2025 года.

Следует отметить, что результаты голосования 2014 года не позволили правительству Швейцарии принять решение о покупке 22 самолетов "Грипен" компании Saab, стоимость которых оценивалась в 3,5 млрд. долл. Голоса жителей страны распределились так: за – 48%, против – 52%.

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