Глава концерна "МПО — Гидроприбор": ВМФ России вооружен торпедами мирового уровня

Россия является одним из крупнейших игроков на мировом рынке морского подводного оружия - современные разработки в этой области соответствуют актуальным мировым тенденциям. Отечественная промышленность производит широкий спектр средств, предназначенный для сдерживания подводных угроз. О новейших разработках в этой области рассказал ТАСС генеральный директор АО "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор" (входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) Владимир Патрушев.

- Каковы финансовые показатели концерна за 2019 год, можно ли говорить об их улучшении по сравнению с 2018 годом?

- При сравнении выручки за 2018 и 2019 годы наблюдается положительная динамика, хотя при этом отмечается небольшое снижение показателей прибыли и как следствие - снижение показателей рентабельности. Однако, учитывая специфику деятельности, длительности производственного цикла, состава портфеля контрактов, нельзя говорить об ухудшении результатов.

Наиболее рентабельным для концерна является экспортное направление, но, учитывая длительные сроки заключения данных договоров, длительные сроки изготовления продукции, удельный вес выручки по данному направлению не является постоянным, что влечет за собой колебания в размере прибыли и рентабельности. В целом показатели финансово-хозяйственной деятельности концерна за 2018-2019 годы говорят о стабильном состоянии предприятия.

- Как вы оцениваете ситуацию с торпедным оружием ВМФ РФ? Как концерн оценивает свое положение на мировом рынке торпедного оружия?

На вооружении ВМФ РФ находятся образцы торпедного оружия, соответствующие современному развитию мирового вооружения. Постоянно проводятся работы по совершенствованию элементной базы с учетом новейших технологий.

Торпедное оружие, представляемое концерном на мировом рынке, является конкурентоспособным вооружением модульной конструкции, внутри которой находятся высокотехнологичные устройства и механизмы, обеспечивающие заданные тактико-технические характеристики торпед.

Необходимым условием для сохранения в 2030-2040-х годах лидирующих позиций на внутреннем и внешнем рынке является постановка правительством РФ задач на проведение НИР и ОКР в области торпедостроения.

- Ведутся ли работы по модернизации/ремонту ранее поставленного подводного оружия в интересах ВМФ РФ?

- Подводное оружие обладает длительным сроком эксплуатации. Поэтому концерн постоянно занимается совершенствованием систем и составных частей изделий. Также всем заказчикам концерн оказывает услуги по ремонту ранее поставленных изделий и продлению сроков службы. Благодаря модульной конструкции некоторые изделия могут быть не только отремонтированы, но и модернизированы путем замены морально устаревших устройств на современные.

- Как концерн ведет работы по продвижению на рынок экспортно ориентированной продукции военного назначения?

- Концерн осуществляет военно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами через государственного посредника - АО "Рособоронэкспорт". Разработана программа продвижения продукции концерна на внешний рынок, в рамках которой проводится мониторинг конкурентной среды на рынке, организуется экспонирование продукции концерна на международных выставках, разрабатываются информационные, рекламные и презентационные материалы. На Международном военно-морском салоне 2019 года концерн представил новую модификацию универсальной электрической телеуправляемой самонаводящейся торпеды ТЭ-2 с обозначением ТЭ-2-04, оснащенную многопроцессорной современной аналого-цифровой аппаратурой, обеспечивающей существенное улучшение тактико-технических характеристик. Данная модификация вызвала интерес у потенциальных заказчиков.

- В чем отличие торпеды ТЭ-2-02 от базового образца ТЭ-2 и пользуется ли она спросом на мировом рынке вооружений?

- Торпеда ТЭ-2 - это наименование семейства модификаций торпед с различными способами ввода данных. Базовый образец торпеды под наименованием ТЭ-2-02 имеет электрический ввод данных через автоматический электроразрывной водонепроницаемый дистанционный соединитель (АЭРВД), что позволяет минимально сократить время от принятия решения об использовании торпеды до запуска ее систем. Торпеда может поставляться с телеуправлением и без него, служит для вооружения подводных лодок (ПЛ) и надводных кораблей (НК) отечественного производства, имеет боевую и практическую комплектации.

Для вооружения носителей с механическим вводом данных концерном разработана модификация - торпеда ТЭ-2-01, которая обладает теми же характеристиками, что и торпеда ТЭ-2-02.

- Актуальны ли морские донные мины в современных условиях?

- Современные мины, минные комплексы - полностью автоматизированное автономное морское оружие, способное длительно воздействовать на противника. Успешность выполнения множества задач ВМФ повышается при условии применения в операциях морского минного оружия. По показателям "результативность - стоимость" и "результативность - боевая устойчивость" морские мины имеют преимущества перед всеми другими видами и классами морского оружия. Мины, производимые в концерне, не уступают по своим качествам современным зарубежным аналогам и обладают следующими достоинствами: возможность быстрой, а в некоторых случаях заблаговременной и скрытной постановки; длительность воздействия на противника; отсутствие необходимости в обслуживании после постановки; универсальность и избирательность по целям; высокая помехоустойчивость и помехозащищенность, устойчивость к противоминным действиям.

Мины МДМ - это мины одного семейства, предназначенные для размещения на различных носителях. При удачном стечении обстоятельств мина с малой величиной заряда способна вывести из строя крупный корабль.

- Для чего используется самоходный прибор гидроакустического противодействия МГ-74МЭ?

- Самоходный прибор гидроакустического противодействия МГ-74МЭ предназначен для противодействия гидроакустическим комплексам ПЛ, НК, гидроакустическим средствам наблюдения противолодочных сил и противодействия системам самонаведения торпед. Прибор входит в боекомплект ПЛ и является своего рода их спасательным кругом. Электронно-акустическая аппаратура МГ-74МЭ создает программируемый образ ПЛ, на которую реагируют гидроакустические средства наблюдения противника. Прибор МГ-74МЭ является современным образцом продукции военного назначения.

- Как концерн борется с пандемией коронавируса? Оказал ли COVID-19 какое-либо влияние на деятельность концерна?

- В первую нерабочую неделю, объявленную президентом с 30 марта по 5 апреля, концерн вынужден был полностью приостановить деятельность. Но уже с 6 апреля были приняты меры по возобновлению работы предприятия. Нам удалось в кратчайшие сроки выполнить комплекс мероприятий, позволивший концерну продолжить деятельность.

На территории предприятия действует строгий масочный режим. Все работники обеспечены запасом одноразовых/многоразовых масок, антисептиками для обработки рук. На проходных установлены тепловизоры, автоматически контролирующие температуру работников, и диспенсеры с дезинфицирующей жидкостью для обработки рук. Организовано измерение температуры сотрудников на рабочих местах. Помещения ежедневно обрабатываются дезинфицирующими средствами. В столовой размещены обеззараживающие воздух установки. Составлен график посещения столовой, обеспечивающий одновременное нахождение в помещении не более 80 человек, с рассадкой работников по два человека за столом, с расстоянием между столами не менее полутора метров. На столах установлены защитные экраны.

Принятые меры обеспечивают соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора и главного санитарного врача Санкт-Петербурга по выполнению мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 и позволяют предприятию работать на полной мощности.

Беседовали Николай Новичков, Дмитрий Федюшко