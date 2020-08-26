Первые испытания подтвердили эффективность "Деривации-ПВО" для борьбы с БПЛА разных типов

Опытный образец выполненной на основе БМП-3 боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО" с 57-мм автоматической пушкой в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" в парке "Патриот". Кубинка (Московская область), 17.08.2018.

В пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" сообщили, что конкретные показатели эффективности зенитного комплекса можно будет увидеть после завершения всех испытаний с использованием вновь разрабатываемых выстрелов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Предварительные испытания зенитного комплекса "Деривация-ПВО" подтвердили возможность установки сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различного типа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).

"Боевая машина зенитного комплекса успешно прошла предварительные испытания, подтверждена возможность борьбы с БПЛА различного типа, конкретные показатели эффективности зенитного комплекса можно будет увидеть после завершения всех испытаний с использованием вновь разрабатываемых выстрелов", - сказали в концерне.

Зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО" был впервые продемонстрирован на форуме "Армия-2018", в июне 2020 года "Деривация-ПВО" впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади.

Самоходная зенитная установка создана на шасси боевой машины пехоты БМП-3 и оснащается боевым модулем с автоматической пушкой калибра 57 мм. Пушка способна вести стрельбу боеприпасами с управляемым подрывом для наиболее эффективной борьбы с воздушными целями. 2С38 в первую очередь предназначена для борьбы с беспилотниками, крылатыми ракетами и авиацинными средствами поражения в ближней зоне. Также способна работать и по наземным целям.