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Интерфакс-АВН

"Кронштадт" готов серийно поставлять Минобороны РФ беспилотники "Орион" в ударном варианте

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Опытный образец БПЛА «Орион»
Опытный образец БПЛА «Орион».
Источник изображения: vk.com/kronstadtgroup

Один комплекс с БЛА "Орион" уже передан военным для опытной эксплуатации

Кубинка (Московская область). 25 августа. ИНТЕРФАКС - "Кронштадт" готов к серийным поставкам разведывательно-ударных беспилотников "Орион" российским военным, сообщил "Интерфаксу" директор Центра перспективных исследований "Кронштадта" Владимир Воронов.

"Модернизированный беспилотник "Орион" с повышенным функционалом способен выполнять разведывательно-ударные задачи. Этот аппарат прошёл госиспытания, он готов к серийному производству", - заявил Воронов в ходе форума "Армия-2020".

"Один комплекс поставлен министерству обороны для опытной эксплуатации. Мы готовы переходить к серийным поставкам для нужд Минобороны", - сказал представитель "Кронштадта".

Он отметил, что для "Ориона" уже создана номенклатура авиационных средств поражения.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ударный беспилотник "Орион" (ОКР "Иноходец") в 2019 году был испытан в Сирии.

Согласно материалам компании-разработчика, "Орион" оборудован тремя точками подвески авиационного вооружения - две под консолями крыла и одна под фюзеляжем. Максимальная масса боевой нагрузки - 200 кг. Беспилотник способен применять корректируемые авиабомбы (КАБ) калибром 20 и 50 кг, авиабомбы калибром до 100 кг и управляемые ракеты калибром до 50 кг. Соответственно, одновременно он может нести до 4 управляемых ракет или до 5 КАБ.

Максимальная взлётная масса аппарата составляет 1 150 кг. "Орион" может находиться в воздухе до 24 часов, его крейсерская скорость - 200 км/ч, максимальная высота полёта - 7 500 метров. Размах крыла беспилотника - 16,3 метра, высота - 3,2 метра, длина - 8 метров.

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Иноходец БЛА
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