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Интерфакс-АВН

ВКС и ракетчики Сухопутных войск оснащаются новейшей техникой опережающими темпами - Шойгу

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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Москва. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Выход на 70-процентный показатель новой техники в Вооружённых силах РФ до конца текущего года - не самоцель, а уровень, достижение которого обусловлено задачами, стоящими перед армией и флотом по обеспечению национальной безопасности, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"70% - это не "средняя температура по больнице". Где-то показатели выше, где-то ниже. Скажем, за 95% современность - это береговые ракетные комплексы. По системам ПВО и ВВС: Военно-воздушные силы - 78% современности, в ПВО - 88%, и в целом за ВКС - за 70%", - сказал Шойгу во вторник в эфире телеканала "Звезда".

В Космических войсках, по словам министра, этот уровень составляет около 88%.

"Или скажем, ракетное вооружение Сухопутных войск. Там мы тоже очень далеко продвинулись. У нас и "Искандеры", и "Балы", и другие ракетные комплексы, которые мы получаем серийно, стабильно. В целом это дает результат 70% в этом году. Думаю, эта задача (70% в 2020 году) реализуемая", - отметил Шойгу.

"Но, вы же понимаете, что если береговые комплексы - за 90%, а в другом роде или виде войск - 50%, то мы не можем эти показатели сложить и разделить пополам. Нам нужно чтобы везде было выше или как минимум 70%", - подчеркнул министр.

Говоря о том, как появился такой плановый показатель перевооружения на новую технику, министр обороны отметил, что это решение президента России Владимира Путина "пришло не случайно".

"Был ряд событий, которые заставили нашего президента принять такое решение. Решение не простое. Потому что выделение таких средств требует много мужества и, самое главное, уверенности в том, что это крайне необходимо", - сказал Шойгу.

При этом, по его словам, одна из важнейших задач здесь - контроль целевого использования денежных средств.

"Я понимаю: когда стоит чемодан с деньгами, из которого надо брать только на эти цели и есть много желающих, которые говорят - ну одну купюрку возьмем, ничего страшного. Давайте ещё одну и так далее. Здесь у президента жесточайший контроль за выполнением задачи", - заявил Шойгу.

Он также отметил роль больших тематических совещаний по вопросам оснащения Вооружённых сил России новейшим оружием.

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