Совмещение форума "Армия" и Армейских игр положительно сказалось на обоих мероприятиях, считает Шойгу

На выставке «АРМИЯ-2020» обещают показать более 25 тысяч экспонатов. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте»

Москва. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Синхронизация сроков проведения Международного военно-технического форума "Армия-2020" и Армейских международных игр оказалась положительной практикой, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Безусловно, отразилось, считаю, в лучшую сторону, когда мы одновременно проводим форум и игры", - сказал Шойгу во вторник в эфире телеканала "Звезда", отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что прежде было так: на форум приезжала сначала одна национальная делегация, а затем через какое-то время - две, три недели или через месяц - другая, в состав которой по большей части входили одни и те же люди.

Сегодня, пояснил министр, для участия в играх и форуме приезжают комплексные делегации, которые представляют все виды военного сообщества той или иной страны - те, кто разрабатывают новую технику, те, кто её закупает, те, кто испытывают и те, кто на ней воюет.

"Они могут послушать тех, кто на этой технике, которая, в том числе представлена на форуме, уже посоревновался, и спросить - каково оно, хорошо или плохо?" - отметил министр.

"И получается такой коллективный труд, который позволяет дать больший эффект, - синергию", - подчеркнул Шойгу.