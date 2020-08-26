The National Interest (США): почему создание российской подлодки-беспилотника «Посейдон» — безумная идея

Атомная подводная лодка специального назначения «Белгород», которая является первым носителем аппаратов «Посейдон», спущена на воду на «Севмаше» в Северодвинске. Ожидается, что она поступит на вооружение в ВМФ России в сентябре этого года.

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Главное: Доктору Стрейнджлаву это оружие понравилось бы. Но, судя по всему, оно является, скорее дестабилизирующим или чересчур мощным, чем действительно необходимым.

Как сообщали государственные СМИ, вторая подводная лодка ВМС России, которая будет служить штатным носителем подводного необитаемого аппарата "Посейдон", способного нести ядерную боеголовку, будет спущена на воду в конце июня. АПЛ "Хабаровск", как сообщается, будет способна нести на борту до шести беспилотных подводных аппаратов (БПА) "Посейдон".

""Хабаровск" [проект 0952] будет спущен на воду самое раннее в конце июня. Точной даты пока нет", - сообщил в интервью информационному агентству ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Портал "Нейвал Ньюс" (Naval News) на основании данных из журнала "Каверт Шорс" (Covert Shores) назвал новую подлодку аналогичной ракетному подводному крейсеру стратегического назначения 955 "Борей" (по кодификации НАТО - SSBN "Borei"), но меньшей по размеру. Проектная длина новой подводной лодки составляет около 120 метров по сравнению с "Бореем", имеющим длину 160 метров. Кроме того, судя по полученной информации, не исключено даже, что у этих подводных лодок могут быть много одинаковых элементов конструкции и даже корпусных секций.

Головная подлодка проекта 0951 "Хабаровск" - первая из четырех запланированных атомных подводных лодок, заложенных в 2014 году и планируемых к спуску на воду в этом году. Подлодки класса "Хабаровск" должны быть способны нести на борту такие виды вооружения, как торпеды, противокорабельные ракеты и ракеты для поражения наземных целей. И поскольку они будут оснащены ядерным реактором и насосно-реактивной двигательной установкой, они должны иметь неограниченную дальность плавания, а их автономность будет ограничиваться только запасами продовольствия.

"Посейдон" представляет собой уникальный БПА с ядерной двигательной установкой и ядерной боеголовкой, который способен работать как автономная торпеда с ядерным зарядом с практически неограниченной дальностью хода. Пентагон в своих докладах подтвердил существование БПА в 2016 году. По имеющимся данным, "Посейдон" способен нести ядерную боеголовку мощностью две мегатонны (МТ) и достигать под водой скорости в 108 узлов (200 километров в час) - что гораздо больше скорости обычных торпед.

"Посейдон" способен поражать объекты инфраструктуры противника, авианосные ударные группы (АУГ) и другие цели. Наряду с другими атомными подводными лодками, выполняющими функции носителей ядерных боеголовок, он являются частью российского так называемого проекта многоцелевого беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной установкой. Как заявил в интервью ТАСС источник в российском оборонпроме, БПА "Посейдон" способен уничтожить военно-морскую базу противника или нанести удар по важным прибрежным экономическим объектам противника, под которыми можно понимать в частности такие города, как Нью-Йорк или Бостон.

О работе российских специалистов над созданием атомного беспилотного подводного аппарата, способного нести как обычные, так и ядерные боеголовки, впервые заявил президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию в марте 2018 года.

В качестве первого штатного носителя "Посейдона" была разработана атомная подводная лодка специального назначения проекта 0952 "Белгород", которая была спущена на воду в апреле прошлого года и которая, как ожидается, поступит на вооружение в ВМФ России в сентябре этого года. АПЛ "Белгород" была разработана в качестве носителя не только БПА "Посейдон", но и глубоководных спасательных беспилотных аппаратов.

Питер Сучиу (Peter Suciu)