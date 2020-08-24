Министры обороны стран - участниц "Танкового биатлона" приехали поддержать свои команды

В первом заезде выступили команды Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Министры обороны стран - участниц "Танкового биатлона" надеются, что экипажи армий их государств покажут высокие результаты на соревнованиях.

Один из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр "Танковый биатлон" стартовал в воскресенье на подмосковном полигоне Алабино. В первом заезде выступили команды Белоруссии, Сербии, Азербайджана и Китая.

Поддержать свои команды, которым еще предстоит вступить в соревнования, приехали министры обороны и начальники Генеральных штабов вооруженных сил государств - участников состязаний, а также члены руководства Минобороны России.

Впервые на дистанции

В этом году в "Танковом биатлоне" впервые участвует команда Южной Осетии. Как рассказал журналистам министр обороны этой страны Ибрагим Гассеев, в этом году Вооруженные силы Южной Осетии будут представлены в двух состязаниях - "Танковом биатлоне" и конкурсе "Отличники войсковой разведки".

"Огромное спасибо хочу сказать министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу за приглашение нашей команды на мероприятия, которые проходят на полигоне Алабино. Я надеюсь, что наши команды достойно себя покажут, продемонстрируют умение и навыки", - сказал Гассеев журналистам.

По его словам, югоосетинские военнослужащие также рассчитывают стать частью боевого братства воинских подразделений, которые принимают участие в конкурсах.

Объединяющую идею Армейских международных игр также отметил министр обороны Абхазии Владимир Ануа. "Я хотел бы, прежде всего, поблагодарить Российскую Федерацию и министра обороны России за приглашение и то участие, которое мы сегодня видели. Мы это ценим, мы это уважаем", - сказал Ануа в беседе в журналистами.

По его мнению, участие в таких соревнования сближает государства. "Танковый биатлон", конечно, очень зрелищное мероприятие. Я думаю, что наши экипажи подготовлены и покажут хорошие результаты", - сказал глава оборонного ведомства Абхазии.

Взгляд наблюдателей

Министр обороны Гвинеи-Бисау Санджи Фати отметил зрелищность конкурса и высокий уровень организации игр. Представители этой страны участвуют в играх в качестве наблюдателей.

В этом году в Армейских международных играх принимают участие 156 команд из 32 государств. На протяжении двух недель военнослужащие продемонстрируют свое мастерство в 30 конкурсах.