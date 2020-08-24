Войти
Российская газета

В Калининградской области стартовал конкурс "Морской десант - 2020"

637
0
0
Источник изображения: rg.ru

На полигоне Хмелевка в Калининградской области стартовал международный конкурс "Морской десант - 2020". Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.


После официальной части свое умение сражаться показали морские пехотинцы десантно-штурмового подразделения, состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Балтийского флота и вокально-инструментальной группы "Черные береты".

Для гостей мероприятия была развернута выставка современных образцов вооружения и военной техники ВМФ и береговых войск. На специальных стендах представлены стрелковое вооружение и экипировка противодиверсионного подразделения Балтийской ВМБ. Свое вооружение и экипировку представят также подразделения разведки морской пехоты БФ.

На протяжении полутора недель более 100 военнослужащих России и Таджикистана будут демонстрировать свою профессиональную выучку в быстроте, силе и ловкости, меткости стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву.

В общей сложности, участники конкурса преодолеют более 30 препятствий в трех этапах конкурса, которые называются "Полоса препятствий", "Тропа выживания" и "Эстафета". Общая протяженность трассы с препятствиями составит порядка 10 километров, 600 метров из которой проходят по воде. В состязаниях военнослужащие покажут мастерство владения вооружением бронетранспортеров - автоматической пушкой 2А72 калибра 30 миллиметров, спаренной с 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ и личным стрелковым оружием - автоматом Калашникова АК-74М калибра 5,45 миллиметров.

Кроме того, морские пехотинцы стран-участниц выполнят комплексы различных физических упражнений, как индивидуально, так и в составе типового взвода морской пехоты. Они пройдут маршруты с различными препятствиями в виде воронок, траншей, рвов, минно-взрывных заграждений и водных преград, отстреляются по различным мишеням.

24 августа в 10.00 на полигоне Хмелевка стартует первый этап состязаний - "Полоса препятствий". По условиям конкурса, каждый военнослужащий команды в полном обмундировании со штатным оружием и в бронежилетах должен преодолеть данную специализированную полосу протяженностью 1200 метров, на которой установлены 19 препятствий, в числе которых самые трудные - "телеграфный столб", "участок канализации", "линия связи" и некоторые другие.

Вход для зрителей на этапы конкурса свободный. Для гостей от железнодорожной станции Приморск до мест проведения конкурса будет курсировать бесплатный автобус.


Алексей Михайлов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
2А72
АК-74 "Калашников"
АК-74М
ПКТМ
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Похожие новости
29.06.2020
Парады Победы рассекретили ударный потенциал
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
19.08.2019
Конкурс "Морской десант" завершился в Калининградской области
05.06.2018
Всеармейский этап конкурса "Морской десант - 2018" стартовал на полигоне под Калининградом
28.08.2017
Топ-10 боевых новинок форума "Армия-2017"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 22:43
  • 126
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 24.08 22:38
  • 17
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 24.08 20:40
  • 324
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.08 18:23
  • 1
Ни один российский оружейный контракт не был отменен из-за ситуации с COVID-19 - глава "Рособоронэкспорта"
  • 24.08 16:36
  • 8
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 24.08 16:32
  • 7
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
  • 24.08 15:05
  • 1
"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"
  • 24.08 13:02
  • 70
Слепые «Цирконы»
  • 24.08 11:55
  • 13
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 24.08 11:00
  • 2
На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"
  • 24.08 10:25
  • 1
Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх
  • 24.08 09:42
  • 8195
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.08 06:12
  • 1
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
  • 24.08 05:15
  • 3
Россия показала новую систему ПРО
  • 24.08 02:08
  • 1
Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19