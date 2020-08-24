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ТАСС

На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"

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БМП "Манул"
БМП "Манул".
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Главный конструктор АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" Сергей Абдулов сообщил, что машина ориентирована в первую очередь на экспортных заказчиков

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Новая российская боевая машина пехоты (БМП) "Манул" представлена на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Как сообщил ТАСС главный конструктор АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха Сергей Абдулов, "существует тенденция выхода [десанта] в кормовой части, то есть через заднюю аппарель, машина сделана с ее учетом". "Моторно-трансмиссионное отделение расположено спереди", - сказал Абдулов.

"Благодаря применению ДУБМ удалось вынести двигатель вперед и сохранить центр тяжести", - отметил главный конструктор.

В базовой версии "Манул" оснащается таким модулем "Бумеранг" с 30-миллиметровой пушкой и четырьмя управляемыми ракетами. "Допускается установка и других ДУБМ", - добавил Абдулов.

"Машина выполнена на отработанных узлах и агрегатах. Степень унификации с БМП-3 составляет порядка 50%", - сообщил Абдулов.

"Манул" ориентирован в первую очередь на экспортных заказчиков, подчеркнул он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Бумеранг
Компании
Высокоточные комплексы
КБМ
СКБМ Курган
Проекты
АРМИ-20XX
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2 комментария
№1
24.08.2020 05:55
Уменьшение финансирования ГОЗ оправдает хорошо такой вариант 1000 "Курганчиков" в треть цены.  Содержать шумный Минск придется в счет всех секвестров бюджета. По ВКС и ВМФ решения приняты и менять не собираются.
Зюгонавальнисты Иркутские шумят за местного копиии Фургала (Щапова) и около десятка таких  редисков по стране. Страдают оборонщики.
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№2
24.08.2020 11:00
Неплохое решение. Просто воткнули в Драгун модуль от бумеранга. Для СВ подразделений самое то. Всё таки Бахча избыточна для них, даже наоборот вредит. Модификации бмп3 (бмд4м, бмп-3ф) с бахчой больше под дшб, вдв и мп.
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