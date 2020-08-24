Глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ впервые поднялся в воздух - Минобороны РФ

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Опытный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ совершил первый полет, сообщил в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Первый глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет", - говорится в сообщении.

"Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергей Шойгу о начале летных испытаний первого опытного глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ", - сообщили военные.

Отмечается, что первый полет Ту-95МСМ был совершен накануне на аэродроме ТАНТК им. Г.М. Бериева в Таганроге. Полет прошел штатно, на высоте 9000 метров и длился 2 часа 33 минуты.

"Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы - филиала ПАО "Туполев" Андрея Воропаева", - сообщает департамент.

3 августа глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь доложил президенту РФ Владимиру Путину, что первый полёт Ту-95МСМ, боевые возможности которого вдвое выросли после глубокой модернизации, планируется до конца августа.

"Машина с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами, и, собственно, боевые возможности машины ровно в два раза выросли после этой модернизации", - заявил Слюсарь на встрече с Путиным.

Ранее он пояснял, что модернизированный двигатель НК-12МПМ (производства самарского ПАО "Кузнецов", входит в ОДК Ростеха) позволит вдвое увеличить количество носимых ракет.

"После вылета продолжатся испытания, и, собственно, модернизация всего парка стратегических ракетоносцев дальних дальше пойдет по этому пути", - сказал Слюсарь.

Как сообщал "Интерфакс", испытания Ту-95МСМ должны были начаться в 2019 году. "В этом году состоятся выкатка первого глубоко модернизированного самолёта Ту-95МСМ и начало его испытаний", - заявил Мантуров в интервью "Интерфаксу" в августе прошлого года.

По его словам, параллельно готовится к заключению опережающий контракт с Минобороны на глубокую модернизацию строевых Ту-95МС.

Возглавлявший "Туполев" Александр Конюхов ранее заявил "Интерфаксу", что глубокая модернизация строевых Ту-95МС начнется в 2021 году. Он сообщил, что контракт на создание ракетоносца в облике Ту-95МСМ был заключен в июне 2018 года, работы развёрнуты на Таганрогском авиационном заводе (ТАНТК им. Бериева, входит в ОАК).

В настоящее время на плановой основе осуществляются капитальный ремонт и модернизация строевых самолетов Ту-95МС, что позволяет продлить срок их службы до 35 лет.

Самолёты Ту-95МС, как и Ту-160, - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.