Войти
Интерфакс-АВН

Глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ впервые поднялся в воздух - Минобороны РФ

650
0
+1
Стратегический ракетоносец Ту-95МСМ
Стратегический ракетоносец Ту-95МСМ.
Источник изображения: © Татьяна Белякова/ТАСС

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Опытный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ совершил первый полет, сообщил в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Первый глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет", - говорится в сообщении.

"Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергей Шойгу о начале летных испытаний первого опытного глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ", - сообщили военные.

Отмечается, что первый полет Ту-95МСМ был совершен накануне на аэродроме ТАНТК им. Г.М. Бериева в Таганроге. Полет прошел штатно, на высоте 9000 метров и длился 2 часа 33 минуты.

"Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы - филиала ПАО "Туполев" Андрея Воропаева", - сообщает департамент.

3 августа глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь доложил президенту РФ Владимиру Путину, что первый полёт Ту-95МСМ, боевые возможности которого вдвое выросли после глубокой модернизации, планируется до конца августа.

"Машина с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами, и, собственно, боевые возможности машины ровно в два раза выросли после этой модернизации", - заявил Слюсарь на встрече с Путиным.

Ранее он пояснял, что модернизированный двигатель НК-12МПМ (производства самарского ПАО "Кузнецов", входит в ОДК Ростеха) позволит вдвое увеличить количество носимых ракет.

"После вылета продолжатся испытания, и, собственно, модернизация всего парка стратегических ракетоносцев дальних дальше пойдет по этому пути", - сказал Слюсарь.

Как сообщал "Интерфакс", испытания Ту-95МСМ должны были начаться в 2019 году. "В этом году состоятся выкатка первого глубоко модернизированного самолёта Ту-95МСМ и начало его испытаний", - заявил Мантуров в интервью "Интерфаксу" в августе прошлого года.

По его словам, параллельно готовится к заключению опережающий контракт с Минобороны на глубокую модернизацию строевых Ту-95МС.

Возглавлявший "Туполев" Александр Конюхов ранее заявил "Интерфаксу", что глубокая модернизация строевых Ту-95МС начнется в 2021 году. Он сообщил, что контракт на создание ракетоносца в облике Ту-95МСМ был заключен в июне 2018 года, работы развёрнуты на Таганрогском авиационном заводе (ТАНТК им. Бериева, входит в ОАК).

В настоящее время на плановой основе осуществляются капитальный ремонт и модернизация строевых самолетов Ту-95МС, что позволяет продлить срок их службы до 35 лет.

Самолёты Ту-95МС, как и Ту-160, - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
НК-12
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
ОДК УК
ТАНТК им. Бериева
Туполев
Персоны
Конюхов Александр
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
06.01.2020
ВКС России в 2020 году получат шесть модернизированных "стратегов" Ту-95МС
24.09.2018
Ту-95МС к ответному удару готов
12.09.2018
Глава "Туполева" прогнозирует создание глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ в 2019 году
14.08.2018
Глава "Туполева" сообщил о подписании госконтракта на глубокую модернизацию "стратега" Ту-95МС
13.08.2014
«Летающее крыло» стратегического баланса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 22:43
  • 126
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 24.08 22:38
  • 17
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 24.08 20:40
  • 324
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.08 18:23
  • 1
Ни один российский оружейный контракт не был отменен из-за ситуации с COVID-19 - глава "Рособоронэкспорта"
  • 24.08 16:36
  • 8
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 24.08 16:32
  • 7
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
  • 24.08 15:05
  • 1
"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"
  • 24.08 13:02
  • 70
Слепые «Цирконы»
  • 24.08 11:55
  • 13
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 24.08 11:00
  • 2
На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"
  • 24.08 10:25
  • 1
Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх
  • 24.08 09:42
  • 8195
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.08 06:12
  • 1
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
  • 24.08 05:15
  • 3
Россия показала новую систему ПРО
  • 24.08 02:08
  • 1
Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19