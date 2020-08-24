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ТАСС

Директор ФСВТС России обвинил США в нецивилизованном поведении на рынке вооружений

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Дмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: militarynews.ru

При этом Вашингтон не создает критичных помех экспорту российского оружия, отметил Дмитрий Шугаев

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут себя на мировом рынке продукции военного назначения нецивилизованно, однако не создают критичных помех экспорту российского оружия. Об этом заявил в воскресенье журналистам на форуме "Армия - 2020" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

Шугаев отметил, что несмотря на откровенные и грубые попытки США нарушить суверенные права независимых государств, военно-техническое сотрудничество России со своими иностранными заказчиками остается эффективным, а производимая в РФ военная техника составляет американским системам серьезную конкуренцию.

"Поэтому действия американцев, носящие порой кричащий, нецивилизованный характер, не являются критичными", - подчеркнул Шугаев.

Он добавил, что РФ удалось выработать серьезную систему мер по противодействию незаконному санкционному давлению со стороны США и их союзников. Шугаев не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Шугаев напомнил, что в последние годы портфель заказов Росси на поставку продукции военного назначения стабильно сохраняется в коридоре $50-55 млрд.

О форуме

Форум "Армия - 2020", проходящий под эгидой Минобороны, начал в воскресенье работу в подмосковной Кубинке. На выставке представлены продукция и самые передовые разработки всех ведущих оборонных предприятий России.

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Россия
США
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ФСВТС РФ
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Шугаев Дмитрий
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