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ТАСС

Глава "Севмаша": носитель "Посейдонов" АПЛ "Хабаровск" спустят на воду не ранее 2021 года

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Океанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система "Посейдон".
Источник изображения: © Минобороны РФ

Михаил Будниченко уточнил, что на 2020 год спуск "Хабаровска" не планировался

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" атомная подводная лодка (АПЛ) "Хабаровск" проекта 09851 будет спущена на воду не ранее 2021 года. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.

"На 2020 год спуск "Хабаровска" вообще не планировался", - сказал он в кулуарах Международного военно-технического форума "Армия - 2020".

"Хабаровск" является вторым носителем "Посейдонов". Первый - АПЛ "Белгород" проекта 09852 - был спущен на воду 23 апреля 2019 года. Ее передача флоту планировалась на сентябрь этого года. Первоначально подлодка строилась по проекту 949А, но позднее была перезаложена по спецпроекту. И "Белгород", и "Хабаровск" должны нести по шесть аппаратов "Посейдон".

Впервые о создании подводного аппарата, позже названного "Посейдон", сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. По словам президента, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными зарядами, что позволит им поражать широкий спектр целей. Беспилотник должен получить неограниченную дальность хода и рабочую глубину более 1 км.

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Страны
Россия
Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
949А Антей
Ядерный щит
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