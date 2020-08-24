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РИА Новости

В ФСВТС опровергли сообщения о контракте с Турцией по второму полку С-400

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Зенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

КУБИНКА, 23 авг - РИА Новости. Россия и Турция находятся в продвинутой фазе обсуждения по поставке второго полка С-400, но соглашение пока не подписано, сообщил директор ФСВТС россии Дмитрий Шугаев.

"По Турции мы в весьма продвинутой стадии на подписание дополнительного опциона. Сейчас еще некоторые детали мы дообсуждаем, досогласовываем и ждем решения турецких партнеров, чтобы подписать еще один опцион", - сказал Шугаев в интервью телеканалу "Звезда".

Ранее гендиректор Рособоронэкспорта заявил, что контракт на второй полк С-400 подписан.

Первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов Россия выполнила в 2019 году. Контракт предполагает также опцион на еще один полковой комплект.

Как заявлял глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, Москва и Анкара достигли принципиального согласия о поставке второго комплекта С-400.

Данная сделка вызвала недовольство Вашингтона, требовавшего отказаться от неё и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. Администрация президента США Дональда Трампа пока не реализовала свою угрозу о введении санкций против Турции.

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Трамп Дональд
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