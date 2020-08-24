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Интерфакс-АВН

Россия готова обсудить с Арменией поставку новой партии истребителей - ФСВТС

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Начальник авиации вооруженных сил Армении летчик 1-го класса полковник Гагик Асланян в ходе первых полетов истребителей Су-30СМ ВВС Армении, март 2020 года
Начальник авиации вооруженных сил Армении летчик 1-го класса полковник Гагик Асланян в ходе первых полетов истребителей Су-30СМ ВВС Армении, март 2020 года.
Источник изображения: www.hayzinvor.am

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Россия готова обсудить с Арменией поставку дополнительной партии истребителей поколения "4+" Су-30СМ, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Работа с армянскими партнерами продолжается. Тема закупки самолетов будет обсуждаться в случае подтверждения заинтересованности в этом армянской стороной", - сказала официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева.

Так она ответила на вопрос, обсуждается продолжение закупок Ереваном истребителей Су-30СМ.

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Страны
Армения
Россия
Продукция
Су-30
Компании
ФСВТС РФ
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