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Интерфакс-АВН

Реэкспорт Турцией систем ПВО С-400 исключен - директор ФСВТС

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Погрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", предназначенных для доставки в Турцию
Погрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", предназначенных для доставки в Турцию.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Россия исключает возможность реэкспорта Турцией систем ПВО С-400 "Триумф", заявил "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Реэкспорт С-400 был бы невозможен без согласия Москвы, и Анкара с такой просьбой не обращалась, заявил он агентству на военно-техническом форуме "Армия-2020".

"И мы, и наши турецкие коллеги неоднократно заявляли о позиции сторон по данному вопросу. Хотел бы в очередной раз подчеркнуть, что для реэкспорта любого российского вооружения из какой-либо страны в третью необходимо разрешение правительства Российской Федерации. Эта норма содержится в контрактных документах, в том числе и в контракте на поставку ЗРС С-400 "Триумф" в Турцию", - сказал Шугаев, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможности реэкспорта Турцией С-400 из-за давления США.

"Обращение Турецкой Республики о реэкспорте данной системы в третью страну в ФСВТС России не поступало. Поэтому мы полностью исключаем такую возможность", - заявил директор ФСВТС России.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

16 марта в интервью "Интерфаксу" глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил, что Турция сама примет решение, когда ставить купленные у России С-400 на дежурство. "Мы ни коим образом на это не влияем, не можем ни подталкивать, ни тормозить. Системы переданы, боевые расчеты обучены", - заявил он.

Шугаев ранее заявил, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

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