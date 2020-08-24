Россия планирует подписать новые контракты с Индией по истребителям и вертолетам в этом году - ФСВТС

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Россия рассчитывает до конца этого года подписать с Индией контракты на поставку дополнительных партий истребителей МиГ-29 и Су-30, вертолетов Ка-31, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ФСВТС Мария Воробьева.

"Мы знаем, что в силу объективных причин руководство Индии решило ускорить выделение средств на закупку указанной авиационной техники. Переговоры уже проводятся. Рассчитываем на подписание контрактов, в том числе по 6 вертолетам Ка-31, до конца 2020 года", - сказала Воробьева на форуме "Армия-2020".

В феврале в ФСВТС сообщили "Интерфаксу", что Индия и Россия до конца 2020 года могут заключить контракт на поставку 21 истребителя МиГ-29UPG.

В ФСВТС заявляли, что Дели также интересуется покупкой 18 истребителей Су-30МКИ для лицензионной сборки в Индии.

Ранее газета "Ведомости" сообщила о планах Индии купить у России дополнительные партии истребителей Су-30МКИ и МиГ-29 на общую сумму более $2,5 млрд.

В ФСВТС России тогда заявили, что обсуждение по обоим проектам "находится в продвинутой стадии".

В феврале 2019 года замглавы ФСВТС Анатолий Пунчук сообщил "Интерфаксу", что от Индии получен запрос на закупку 21 истребителя МиГ-29. В августе официальный представитель ведомства Мария Воробьева заявила, что Индии уже сделано коммерческое предложение, теперь ожидается ответ со стороны заказчика.

16 марта глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил в интервью "Интерфаксу", что Индия обратилась к России по поводу дополнительной поставки морских вертолетов Ка-31.