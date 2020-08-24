Войти
Интерфакс-АВН

Россия планирует подписать новые контракты с Индией по истребителям и вертолетам в этом году - ФСВТС

665
0
0
МиГ-29 ВВС Индии
МиГ-29 ВВС Индии.
Источник изображения: Фейсбук/Сакш Сингх

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Россия рассчитывает до конца этого года подписать с Индией контракты на поставку дополнительных партий истребителей МиГ-29 и Су-30, вертолетов Ка-31, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ФСВТС Мария Воробьева.

"Мы знаем, что в силу объективных причин руководство Индии решило ускорить выделение средств на закупку указанной авиационной техники. Переговоры уже проводятся. Рассчитываем на подписание контрактов, в том числе по 6 вертолетам Ка-31, до конца 2020 года", - сказала Воробьева на форуме "Армия-2020".

В феврале в ФСВТС сообщили "Интерфаксу", что Индия и Россия до конца 2020 года могут заключить контракт на поставку 21 истребителя МиГ-29UPG.

В ФСВТС заявляли, что Дели также интересуется покупкой 18 истребителей Су-30МКИ для лицензионной сборки в Индии.

Ранее газета "Ведомости" сообщила о планах Индии купить у России дополнительные партии истребителей Су-30МКИ и МиГ-29 на общую сумму более $2,5 млрд.

В ФСВТС России тогда заявили, что обсуждение по обоим проектам "находится в продвинутой стадии".

В феврале 2019 года замглавы ФСВТС Анатолий Пунчук сообщил "Интерфаксу", что от Индии получен запрос на закупку 21 истребителя МиГ-29. В августе официальный представитель ведомства Мария Воробьева заявила, что Индии уже сделано коммерческое предложение, теперь ожидается ответ со стороны заказчика.

16 марта глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил в интервью "Интерфаксу", что Индия обратилась к России по поводу дополнительной поставки морских вертолетов Ка-31.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Ка-31
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Похожие новости
29.06.2020
Индия торопится закупить российское вооружение из-за обострения отношений с Пакистаном и КНР - газета
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
01.07.2015
Крылья макетов
22.04.2015
Все на экспорт
18.07.2012
Дмитрий Рогозин в ходе визита в Индию обсудит широкий спектр вопросов по тематике двустороннего ВТС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 22:43
  • 126
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 24.08 22:38
  • 17
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 24.08 20:40
  • 324
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.08 18:23
  • 1
Ни один российский оружейный контракт не был отменен из-за ситуации с COVID-19 - глава "Рособоронэкспорта"
  • 24.08 16:36
  • 8
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 24.08 16:32
  • 7
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
  • 24.08 15:05
  • 1
"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"
  • 24.08 13:02
  • 70
Слепые «Цирконы»
  • 24.08 11:55
  • 13
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 24.08 11:00
  • 2
На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"
  • 24.08 10:25
  • 1
Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх
  • 24.08 09:42
  • 8195
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.08 06:12
  • 1
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
  • 24.08 05:15
  • 3
Россия показала новую систему ПРО
  • 24.08 02:08
  • 1
Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19