Россия заключит на форуме "Армия" оружейные контракты с Арменией, Белоруссией и Казахстаном - ФСВТС

На выставке «АРМИЯ-2020» обещают показать более 25 тысяч экспонатов. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте»

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Россия планирует заключить контракты в сфере поставок и ремонта военной техники на форуме "Армия-2020" с Арменией, Белоруссией и Казахстаном, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева.

"Пользуясь столь ценной в нынешней ситуации возможностью встретиться с партнерами лицом к лицу, мы запланировали заключение ряда контрактов, в частности с Белоруссией, Казахстаном и Арменией. Контракты затронут и тематику поставок конечной продукции, и сервисного обслуживания ранее поставленной техники", - сказала она агентству на подмосковном форуме "Армия-2020".

"Мы все пониманием, что в условиях мировой пандемии вся международная деятельность претерпевает существенные, концептуального характера изменения. Конечно, сфера ВТС не исключение", - сообщила Воробьева.

"Мы уверены, и наши иностранные партнеры это подтверждают, что сам факт проведения форума "Армия-2020" в нынешних условиях - большое достижение. И тот факт, что форум посетят более 70 делегаций подтверждает статус, масштаб и важность главной российской выставки продукции военного назначения", - сказала представитель ФСВТС России.