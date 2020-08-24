Войти
Интерфакс-АВН

Россия заключит на форуме "Армия" оружейные контракты с Арменией, Белоруссией и Казахстаном - ФСВТС

653
0
0
<p> На выставке «АРМИЯ-2020» обещают показать более 25 тысяч экспонатов. <br> Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте»<br> </p>

На выставке «АРМИЯ-2020» обещают показать более 25 тысяч экспонатов.
Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте»

.

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Россия планирует заключить контракты в сфере поставок и ремонта военной техники на форуме "Армия-2020" с Арменией, Белоруссией и Казахстаном, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева.

"Пользуясь столь ценной в нынешней ситуации возможностью встретиться с партнерами лицом к лицу, мы запланировали заключение ряда контрактов, в частности с Белоруссией, Казахстаном и Арменией. Контракты затронут и тематику поставок конечной продукции, и сервисного обслуживания ранее поставленной техники", - сказала она агентству на подмосковном форуме "Армия-2020".

"Мы все пониманием, что в условиях мировой пандемии вся международная деятельность претерпевает существенные, концептуального характера изменения. Конечно, сфера ВТС не исключение", - сообщила Воробьева.

"Мы уверены, и наши иностранные партнеры это подтверждают, что сам факт проведения форума "Армия-2020" в нынешних условиях - большое достижение. И тот факт, что форум посетят более 70 делегаций подтверждает статус, масштаб и важность главной российской выставки продукции военного назначения", - сказала представитель ФСВТС России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
26.06.2019
Военно-технический форум "Армия-2019" начинает работу в подмосковном парке "Патриот"
23.08.2017
МВТФ "Армия-2017" станет самым масштабным за всю историю его проведения
22.08.2017
Почти 2,5 тыс. образцов продукции военного назначения представят на "Армии-2017"
18.08.2017
ФСВТС выдала 10 лицензий на временный ввоз на территорию России продукции военного назначения из 7 зарубежных стран
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 22:43
  • 126
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 24.08 22:38
  • 17
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 24.08 20:40
  • 324
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.08 18:23
  • 1
Ни один российский оружейный контракт не был отменен из-за ситуации с COVID-19 - глава "Рособоронэкспорта"
  • 24.08 16:36
  • 8
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 24.08 16:32
  • 7
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
  • 24.08 15:05
  • 1
"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"
  • 24.08 13:02
  • 70
Слепые «Цирконы»
  • 24.08 11:55
  • 13
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 24.08 11:00
  • 2
На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"
  • 24.08 10:25
  • 1
Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх
  • 24.08 09:42
  • 8195
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.08 06:12
  • 1
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
  • 24.08 05:15
  • 3
Россия показала новую систему ПРО
  • 24.08 02:08
  • 1
Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19