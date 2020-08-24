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Интерфакс-АВН

Россия предложила Китаю купить дополнительную партию истребителей Су-35 - ФСВТС

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Истребители Су-35 ВВС Китая
Истребители Су-35 ВВС Китая.
Источник изображения: © Liu Rui/Xinhua via AP

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Россия ждет ответ от Китая на предложение о поставке дополнительной партии истребителей поколения "4++" Су-35, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Ожидаем от китайских партнеров ответ на наше предложение по закупке дополнительной партии истребителей Су-35. О готовности российской стороны поставить дополнительную партию самолетов Су-35 информировали партнеров неоднократно", - сказала агентству официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева на форуме "Армия-2020".

"Уверены, что высокие ТТХ многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35, в частности, его пониженная радиолокационная заметность, большая автономность и способность эффективно поражать все виды целей на больших удалениях от аэродромов базирования с использованием широкой номенклатуры авиационных средств поражения являются абсолютными конкурентными преимуществами Су-35 перед их аналогами и заставляют многих иностранных партнеров обратить внимание именно на этот самолет", - заявила она.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Су-35
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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