Индия получит первый полк С-400 в 2021 году, ускорение поставки следующих партий может обсуждаться - ФСВТС

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Россия поставит Индии первый полковой комплект систем ПВО С-400 "Триумф" в 2021 году, готова рассмотреть вопрос об ускорении поставок следующих партий, заявила "Интерфаксу" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева.

"Сроки реализации контракта были подробно обсуждены с индийскими партнерами, и поставка первого полка предполагается до конца 2021 года. Дальнейшее ускорение поставки первой партии из состава системы является технически невозможным, поскольку существуют объективные, обусловленные технологией этапы производства, приемки и передачи техники", - сказала она.

"При этом могут обсуждаться возможности корректировки сроков поставки на более ранние в дальнейшем, при поставке следующих партий из состава указанной техники", - сообщила Воробьева.