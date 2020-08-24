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Интерфакс-АВН

Индия получит первый полк С-400 в 2021 году, ускорение поставки следующих партий может обсуждаться - ФСВТС

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Зенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Россия поставит Индии первый полковой комплект систем ПВО С-400 "Триумф" в 2021 году, готова рассмотреть вопрос об ускорении поставок следующих партий, заявила "Интерфаксу" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева.

"Сроки реализации контракта были подробно обсуждены с индийскими партнерами, и поставка первого полка предполагается до конца 2021 года. Дальнейшее ускорение поставки первой партии из состава системы является технически невозможным, поскольку существуют объективные, обусловленные технологией этапы производства, приемки и передачи техники", - сказала она.

"При этом могут обсуждаться возможности корректировки сроков поставки на более ранние в дальнейшем, при поставке следующих партий из состава указанной техники", - сообщила Воробьева.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
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