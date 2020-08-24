Армения продолжит гуманитарную миссию в Сирии - министр обороны

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Армении Давид Тоноян высоко оценил помощь российских военных в гуманитарной миссии в Сирии, которую проводит Армения, и сообщил, что республика продолжит эту программу.

"В начале встречи хочу выразить свою благодарность за оказываемую помощь нашей гуманитарной миссии в Сирии. Очень важна эта программа и мы намерены ее продолжать", - сказал Тоноян на встрече с главой Минобороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу на полях международного военно-технического форума "Армия-2020".

Он также выразил благодарность за помощь, которую оказали Армении российские военные медики в борьбе с вирусом.