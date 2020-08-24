Первый замгендиректора "Швабе" Вадим Калюгин : безопасность людей - цель нашей передовой разработки

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Более ста разработок военного и гражданского назначения представляет холдинг "Швабе" на открывшемся в воскресенье в парке "Патриот" международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Экспозиция холдинга включает в себя различные прицелы, тепловизионные комплексы, лазерную технику, другое оборудование, устанавливаемое на новейшее вооружение. Многие образцы являются уникальными, превосходящими по своим характеристикам лучшие зарубежные аналоги.

Особое место в экспозиции "Швабе" занимают разработки в области диверсификации. О новом инновационном проекте "Зоркий", медицинском оборудовании, применяемом для борьбы с COVID-19, других проектах гражданского и двойного назначения рассказал "Интерфаксу" первый заместитель генерального директора холдинга "Швабе" – директор по производству и промышленной политике Вадим Калюгин.

- Вадим Станиславович, как родилась идея проекта "Зоркий"?

- "Зоркий" – наша инновационная разработка. Ее история началась в марте этого года, когда Россия столкнулась с эпидемией коронавируса, а мы – с вопросом, как ей противостоять. Предприятия Ростеха выступили ключевыми поставщиками высокотехнологичной продукции для борьбы с пандемией, нарастили производство тепловизоров, аппаратов искусственной вентиляции легких, обеззараживателей.

Задачей холдинга "Швабе" стало оснащение федеральных органов исполнительной власти оборудованием для сдерживания COVID-19 в России. Это три группы продуктов: тепловизионные комплексы Красногорского завода имени С.А.Зверева (КМЗ) и Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС), бесконтактные инфракрасные термометры и установки обеззараживания воздуха.

Поставка вышеперечисленной техники была осуществлена в сжатые сроки, но на этом мы не остановились. В ходе выполнения правительственного распоряжения наши специалисты обратили внимание на потенциал тепловизионных комплексов и решили, что изделия имеют определенный задел на будущее, что их функционал может быть расширен и использован вне рамок нынешней пандемии.

- Какие задачи призван решать новый комплекс, что входит в его состав?

- Комплекс "Зоркий" включает в себя тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения. Также комплекс имеет возможность интеграции с системой контроля и управления доступом (СКУД) объекта и оснащен полноформатным экраном для визуализации поступающей информации.

По большому счету, это универсальный инструмент для повышения безопасности, особенно в организациях с большим количеством людей. Опираясь на заданные алгоритмы, система будет принимать решения, запускать и выпускать человека или нет, идентифицировать его личность по таким параметрам, например, как пол, даже распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской, проводить видеозапись и не только. При этом человеческий фактор сведен к минимуму – система может работать автономно, лишь оповещая оператора или другое ответственное лицо в случае необходимости.

Рассмотрим на таком примере. Представьте проходную любого офисного здания, школы, госучреждения. Все сотрудники и учащиеся там заносятся в специальную базу – их фото и другие данные. После этого, еще до прикладывания пропуска человека к считывателю, система будет автоматически анализировать наличие соответствующего изображения в базе и сопоставлять его с лицом проходящего, отмечать – надета ли маска, а также проверять температуру. И только после этих манипуляций принимать решение, пропускать его или нет.

Если, к примеру, человек заболел и у него высокая температура, то даже при условии, что система распознала его как сотрудника или учащегося, турникеты для него не откроются. В то же время ответственное лицо получит на телефон или компьютер тревожный сигнал для принятия необходимых мер.

Но главное, что история эта выходит далеко за рамки коронавируса, да и вообще пандемий как таковых.

- Когда можно ожидать выход комплекса "Зоркий" на рынок?

- Система собрана и стопроцентно функционирует, в настоящее время специалисты "Швабе" готовят коммерческую часть и стратегию продаж, так что новинка выйдет на рынок в ближайшем будущем.

- Кстати, откуда такое название - "Зоркий"?

- "Зоркий" - это легендарная, известная на весь мир торговая марка, под которой на КМЗ выпускалось целое семейство малоформатных дальномерных фотоаппаратов. Собственно, мы рассматривали несколько вариантов, но остановились именно на этом. Ведь это не только бренд, узнаваемость и преемственность, но и определенная символичность, поскольку имя полностью отражает задачи и функционал устройства.

Хотел бы напомнить, что "Швабе" активно участвует в реализации программы по диверсификации ОПК. Как известно, президент поставил оборонке задачу - увеличить долю гражданской продукции в объеме производства до 50% к 2030 году. Ростех планирует выйти на этот уровень раньше - к 2025 году. Сегодня гражданская выручка корпорации составляет 31,1%. Это средний показатель, у отдельных холдингов он еще выше. Например, доля гражданской продукции "Швабе" - порядка 39%.

Иными словами, диверсификация – приоритетная задача для нашей организации, поэтому мы в первую очередь сосредоточены на "мирных" разработках. Это касается и "Зоркого" – нам важен гражданский потенциал этого проекта.

- Можно ли применять комплекс для нужд ОПК, в чем его потенциал именно для оборонной отрасли?

- Высокий уровень информационной безопасности. Для этой платформы мы планируем создать целую линейку камер с функцией аппаратной криптозащиты.

Дело в том, что современная аппаратура для видеонаблюдения – это не просто устройство по обработке трансляции изображения, а технический комплекс, объединяющий камеру и компьютер. И сегодня даже специальные структуры используют оборудование с компонентной базой, которая практически на 100% иностранная. Это касается в том числе устройств отечественного производства. Отсюда возникают риски наличия недекларируемых возможностей "закладок" при эксплуатации, данного оборудования.

К тому же, импортные процессорные платформы используют иностранное базовое программное обеспечение, что напрямую влияет на кибербезопасность систем. Все это ни много ни мало может поставить под угрозу конфиденциальные данные отдельного предприятия или даже страны.

В чем опасность? Приведу такой пример. Человек приходит на объект, снимает камеру и вместо нее ставит другую, которая начинает передавать данные третьим лицам – будь то в России или за рубежом. Полностью эту проблему можно решить запуском собственного продукта, что мы и делаем.

Нами уже создан образец собственной камеры со встроенным модулем криптозащиты. Криптозащита в нашей камере исключает риск утечки информации благодаря уникальному шифрованию. Если кто-либо попытается заменить – или даже успешно заменит – устройство видеонаблюдения, то система это зафиксирует и оповестит специалистов.

Интересно, что из этого проекта вытекает еще один, о котором я готов рассказать вашим читателям.

- О каком именно проекте идет речь?

- Создание нового технического решения, так называемого "бесшовного звука", которое позволит обеспечить высокое качество аудио вне зависимости от местонахождения человека.

Где это может применяться – например, при организации дистанционного обучения. Технология позволит преподавателю не быть "привязанным" непосредственно к рабочему месту, но произвольно перемещаться внутри учебного класса без потери качества передачи звука – благодаря размещенным по периметру специализированными микрофонами и системами видеоаналитики. Такое решение позволит создать комфортную учебную среду.

- Сообщалось, что в рамках борьбы с COVID-19 холдинг "Швабе" ведет ряд новых разработок. Что это за проекты?

- Недавно на базе одного из предприятий холдинга, КМЗ, успешно прошли государственные испытания устройств для выявления в воздухе токсинов, бактерий и вирусов, в том числе COVID-19. Называются устройства "Детектор-БИО" и "Эфир-БИО". Первый автоматически определяет бактерии, вирусы и токсины, находящиеся в воздухе в виде аэрозоля, второй находит в образцах воздуха их антигены.

Приборы предназначены для выявления патогенных биологических агентов в воздухе транспортно-пересадочных узлов, при проведении массовых мероприятий, объектов инфраструктуры, метро, для анализа почтовой корреспонденции.

Так, "Детектор-БИО" индицирует одновременно до 86 маркеров возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, токсинов в пробе окружающего воздуха в полностью автоматическом режиме. Основное назначение – предупреждение биологического терроризма. Также он может быть использован как автоматическая биологическая лаборатория для выявления в жидкой пробе инфекционного агента.

Анализ пробы воздуха занимает в среднем от десяти минут до получаса, а автономность работы без привлечения оператора составляет не менее 7 дней.

Разработка устройств шла в рамках федеральной программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации". Головными исполнителями выступают Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ и Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

К слову, на выставке "Армия-2020" мы представим оборудование, которое как раз поставляли федеральным органам исполнительной власти в рамках распоряжения правительства России от 21.03.2020 года № 708-р. Это, в первую очередь, тепловизоры ЛЗОС и КМЗ для мгновенного выявления лиц с высокой температурой в толпе, а также высокоточные бесконтактные инфракрасные термометры. А в демонстрационном павильоне ГК "Ростех" представлен образец устройства "Детектор-БИО".

Кроме того, в зоне диверсификации ОПК мы демонстрируем медицинское оборудование, а также технические решения для модернизации дорожной и городской инфраструктуры. Продукция самая разнообразная: интеллектуальный светофор на светодиодных экранах VIC, позволяющий выводить на индикаторы дополнительную графическую информацию, корректор артериального давления АВР-051 и автоматический наружный дефибриллятор АНД А15, кардиокресло CardioQVARK, ультразвуковой медицинский комплекс "ДИАТЕР" и другие разработки.

- С какими военными проектами смогут ознакомиться посетители вашей экспозиции?

- Мы привезли на "Армию" более ста разработок. Оборонный сектор представлен новым прицелом ПО104 с двумя фиксированными увеличениями 1 и 4 крата, стабилизированным прибором наблюдения СПН-2, лазерным дальномером ЛДМ-5 и зрительной трубкой "Спектр" для коллиматорных прицелов. Покажем наш сканирующий обнаружитель средств наблюдения "Сосна", который определяет местоположение оптических и оптико-электронных устройств, ведущих встречное наблюдение или прицеливание, с указанием координат точки наблюдения. Прибор применяют службы безопасности для охраны особо важных объектов.

Также в экспозиции представлены танковый тепловизионный комплекс "Ирбис-К" и прицел-прибор наведения-дальномер "Содема". Среди ключевых экспонатов – панорамный прибор наблюдения командира ППНК и тепловизионный канал ТПК-К для обзора местности, обнаружения и распознавания целей на земле, на воде и в воздухе, что обеспечивает изделию высокий потенциал в сфере военно-технического сотрудничества.