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Интерфакс-АВН

Россия готова провести переговоры с Турцией о поставке истребителей Су-35 - глава ФСВТС

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Су-35С
Су-35С.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Россия готова провести переговоры с Турцией о поставке истребителей поколения "4++" Су-35, заявил "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"В случае принятия турецкой стороной решения о закупке данных самолетов, готовы провести с коллегами соответствующие консультации", - сказал он на военно-техническом форуме "Армия-2020" в подмосковной Кубинке.

"Мы готовы обсуждать возможность поставки в Турцию всей номенклатуры российской продукции военного назначения, в том числе и новейшей авиационной техники", - заявил Шугаев.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
Су-35
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
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