Россия готова провести переговоры с Турцией о поставке истребителей Су-35 - глава ФСВТС

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Россия готова провести переговоры с Турцией о поставке истребителей поколения "4++" Су-35, заявил "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"В случае принятия турецкой стороной решения о закупке данных самолетов, готовы провести с коллегами соответствующие консультации", - сказал он на военно-техническом форуме "Армия-2020" в подмосковной Кубинке.

"Мы готовы обсуждать возможность поставки в Турцию всей номенклатуры российской продукции военного назначения, в том числе и новейшей авиационной техники", - заявил Шугаев.