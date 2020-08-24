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Интерфакс-АВН

Россия выполнила контракт на поставку Китаю С-400 - ФСВТС

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Россия завершила выполнение контракта с Китаем на поставку систем ПВО С-400 "Триумф", включая зенитные ракеты, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева.

"Российская сторона в полном объеме выполнила контрактные обязательства по отгрузке китайской стороне имущества из состава зенитной ракетной системы С-400", - заявила она агентству на форуме "Армия-2020".

16 марта в интервью "Интерфаксу" директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия поставила по контракту Китаю С-400, осталось доставить ракеты. "Мы должны завершить исполнение своих обязательств поставкой ракет - она запланирована на этот год. Так что выполним в срок", - сказал тогда Шугаев.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
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