Россия выполнила контракт на поставку Китаю С-400 - ФСВТС

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Россия завершила выполнение контракта с Китаем на поставку систем ПВО С-400 "Триумф", включая зенитные ракеты, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева.

"Российская сторона в полном объеме выполнила контрактные обязательства по отгрузке китайской стороне имущества из состава зенитной ракетной системы С-400", - заявила она агентству на форуме "Армия-2020".

16 марта в интервью "Интерфаксу" директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия поставила по контракту Китаю С-400, осталось доставить ракеты. "Мы должны завершить исполнение своих обязательств поставкой ракет - она запланирована на этот год. Так что выполним в срок", - сказал тогда Шугаев.