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ТАСС

Минпромторг рассчитывает на рост в ОПК примерно на 5% в 2020 году

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Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что военная промышленность участвовала в выпуске продукции по борьбе с распространением коронавируса

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Военная промышленность РФ по итогам 2020 года покажет рост примерно на 5%, сказал в воскресенье глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Если по гражданскому сектору промышленности мы планируем в этом году постараться выйти в ноль по сравнению с прошлым годом, то по сектору ОПК мы рассчитываем на небольшой рост, около 5%", - сказал он на форуме "Армия - 2020".

Министр отметил, что, по сравнению с другими секторами экономики, 5% - это существенный рост.

Он добавил, что военная промышленность участвовала в выпуске продукции по борьбе с распространением коронавируса. "Столкнувшись с вызовами [по коронавирусу] мы получили ряд серьезных вызовов и нам удалось справиться с ними", - сказал Мантуров.

Министр напомнил, что на начало этого года доля гражданской продукции в ОПК составила 24%, к 2025 году она должна вырасти до 30%, а к 2030 году - до 50%.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
2020-й год
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