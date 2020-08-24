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ТАСС

ОСК готова создать подводные танкеры на базе самых больших в мире подлодок 941 проекта

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Подводные крейсеры проекта 941 "Архангельск" и "Северсталь"
Подводные крейсеры проекта 941 "Архангельск" и "Северсталь".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

По словам главы ОСК Алексея Рахманова, подводный танкер может стоить 80-90 млрд рублей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готова создать подводные танкеры на базе стратегических атомных подлодок проекта 941 "Северсталь" и "Архангельск". Один такой корабль будет стоить до 90 млрд рублей, сообщил в воскресенье в интервью ТАСС к форуму "Армия - 2020" гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

"Идея такого танкера до конца не умерла и мы его с радостью готовы построить. В конце концов, какая разница, что возить - ракеты или топливо? С точки зрения безопасности мореплавания такой танкер - это удачная конструкция. Под водой, например, шторм не страшен", - сообщил Рахманов, отвечая на вопрос о возможности создания из подлодок "Северсталь" и "Архангельск" подводных танкеров.

Однако, отметил глава ОСК, стоимость создания такого корабля будет высокой. "Подводный танкер может стоить 80-90 млрд рублей (цена рассчитана нашими КБ с учетом того, что не менее 30% решений будут заимствованы из текущей конструкции), то экономика этого проекта получается, что называется, "на тоненького", - уточнил Рахманов.

Сейчас две субмарины "Архангельск" и "Северсталь" проекта 941, которые являлись носителями баллистических ракет, выведены из состава флота и находятся в отстое в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске. В будущем их планируют утилизировать.

Ранее также высказывались предложения перевооружить эти подлодки крылатыми ракетами. По расчетам экспертов, "Архангельск" и "Северсталь" смогли бы нести до 200 ракет "Калибр" каждая.

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Страны
Россия
Продукция
Архангельск АПЛ
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ОСК
Проекты
941 Акула
Калибр КР
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