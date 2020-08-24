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Интерфакс-АВН

Ни один российский оружейный контракт не был отменен из-за ситуации с COVID-19 - глава "Рособоронэкспорта"

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Александр Михеев
Генеральный директор ОАО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев на 52-м Международном парижском авиасалоне Paris Air Show-2017 в Ле Бурже, 19 июня.
Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - РФ не расторгла ни одного оружейного контракта из-за ситуации с пандемией коронавируса COVID-19, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Ни один контракт не был отменен",- сказал он в интервью "Интерфаксу" к форуму "Армия-2020", который открывается в воскресенье.

По его словам, "Рособоронэкспорт" во время ограничений по коронавирусу проводил онлайн-презентации и переговоры.

"Это масштабная и слаженная работа, которая велась в тесном взаимодействии с Ростехом, зарубежными представительствами госкорпорации, которые продолжали работать в штатном режиме и оказывали всю необходимую поддержку. Конечно же, мы действовали с учетом эпидемиологической ситуации, карантинных мероприятий и правил, установленных властями в странах пребывания. Там, где необходимо, были организованы удаленные рабочие места, презентационные мероприятия, встречи и переговоры были переведены в режим онлайн", - сказал Михеев.

16 марта в интервью "Интерфаксу" директор Федерльной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель экспортных заказов России на вооружение и военную технику составляет $55 млрд.

Шугаев тогда заявил, что в 2019 году крупнейшими партнерами России в сфере ВТС были Китай, Индия и Египет.

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Михеев Александр
Шугаев Дмитрий
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1 комментарий
№1
24.08.2020 18:23
Это говорит лишь о том, что все эти "карантины, маски-перчатки и ограничения" введены не для медицинских, а для политических целей.
0
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