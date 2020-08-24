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Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" рассчитывает получить более $7 млрд от экспорта истребителей Су-35 в среднесрочной перспективе - Михеев

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Построенный для ВВС Египта истребитель Су-35 (бортовой номер "9210") во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск) во время перелета из Комсомольска-на-Амуре в европейскую часть России, 22.07.2020
Построенный для ВВС Египта истребитель Су-35 (бортовой номер "9210") во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск) во время перелета из Комсомольска-на-Амуре в европейскую часть России, 22.07.2020.
Источник изображения: Андрей Нейман / vk.com/nskplanes

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Иностранные заказчики продолжают интересоваться истребителями Су-35, запланированы поставки на сумму свыше $7 млрд, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Рассчитываем в среднесрочной перспективе получить более 7 млрд долларов от поставок истребителей Су-35. Этот сверхманевренный самолет обладает всеми показателями для лидерства на рынке", - сказал Михеев в интервью к форуму "Армия-2020".

По его словам, сохраняется спрос и на системы ПВО С-400 (производства концерна ВКО "Алмаз-Антей")

"Это на сегодняшний момент лучшие образцы в своих сегментах мирового рынка, которые занимают топовые позиции в портфеле заказов "Рособоронэкспорта". Вряд ли в ближайшее время конъюнктура резко изменится, и появятся схожие по характеристикам аналоги с возможностью серийного производства, испытанные в реальных боевых условиях и имеющие столь хороший бэкграунд в виде фактов успешного исполнения нами своих контрактных обязательств". - отметил Михеев.

Су-35 - сверхманёвренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Он разработан в компании "Сухой" и серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Самолет создан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.

Как сообщалось, Китай стал первым иностранным заказчиком Су-35 (компания "Сухой"). До этого Су-35 эксплуатировали только ВКС России. По контракту, подписанному в 2015 году, Пекин заплатил около $2,5 млрд за 24 самолета. В апреле 2019 года глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил "Интерфаксу" о завершении поставок по этому договору.

Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 истребителей Су-35 в феврале 2018 года - через шесть месяцев после того, как США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон, в частности, предполагает санкции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий.

12 марта агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный анонимный источник сообщило, что Индонезия под давлением США отказалась от закупки у России 11 истребителей Су-35 за $1,1 млрд.

Кроме того, США грозили санкциями Египту за возможную покупку Су-35. В марте 2019 года в "Рособоронэкспорте" заявляли, что контракта на поставку Су-35 Египту нет.

Между тем, глава "Рособоронэкспорта" Михеев в августе 2018 года заявлял "Интерфаксу", что РФ заключила третий экспортный контракт на поставку Су-35. Покупателя он не раскрыл.

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