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Интерфакс-АВН

РФ возобновила передачу оружия и военной техники иностранным партнерам - глава "Рособоронэкспорта"

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Экспозиция АО "Рособоронэкспорт" на Международной оборонной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби (ОАЭ), февраль 2019 года
Экспозиция АО "Рособоронэкспорт" на Международной оборонной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби (ОАЭ), февраль 2019 года.
Источник изображения: АО "Рособоронэкспорт"

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Российские специалисты вернулись в ряд стран для передачи иностранным заказчикам военной техники и вооружения, заявил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Сейчас принимаются все меры для возвращения к привычному ритму работы. Снимаются ограничения, начались командировки и живые переговоры, в ряд стран уже вернулись наши специалисты для проведения передачи и обслуживания техники и вооружения",- сказал Михеев.

Он заявил, что первое полугодие было сложным, но компания не отошла от выполнения плана.

"На данный момент отставаний нет. Были приложены все усилия, чтобы пандемия и связанные с ней масштабные ограничения не повлияли на отношения с партнерами в более чем 100 странах мира",- заявил Михеев.

16 марта в интервью "Интерфаксу" директор Федерльной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель экспортных заказов России на вооружение и военную технику составляет $55 млрд, он стабилен, несмотря на западные санкции.

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Страны
Россия
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Шугаев Дмитрий
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