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ЦАМТО

Холдинг "Вертолеты России" представит свою продукцию на форуме "Армия-2020"

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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

ЦАМТО, 21 августа. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) представит широкую линейку вертолетной техники военного назначения на МВТФ "Армия-2020".

В рамках статической экспозиции холдинга в парке "Патриот" будут представлены модернизированные транспортно-боевые вертолеты Ми-35П и Ми-35М, легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш с повышенными ударными возможностями и защищенностью, а также мобильный сервисный центр, предназначенный для капитального ремонта и техобслуживания вертолетов типа Ми-8/17 условиях авиационных баз заказчиков.

На аэродроме "Кубинка" гости и участники форума смогут увидеть ударный вертолет Ми-28НЭ "Ночной охотник", корабельный Ка-52К "Аллигатор", военно-транспортный вертолет Ми-17В-5, модернизированный тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В, а также новейший транспортник Ми-38Т. Там же будет представлена гражданская продукция холдинга – пассажирский Ми-38 с салоном повышенной комфортности, а также вертолет Ансат в медицинском оснащении.

Кроме того, в демоцентре Госкорпорации Ростех на экспозиции "Вертолетов России" будет представлена новейшая лопасть с саблевидной законцовкой, обеспечивающая повышение летно-технических характеристик вертолета, а также один из блоков мобильного сервисного центра – 20-футовый контейнер с оборудованием для ремонта и техобслуживания вертолетов Ми-8/17.

"Форум "Армия" – это крупнейшее событие в области оборонной промышленности в России, которое дает нам возможность показать потенциальным отечественным и иностранным заказчикам наши последние наработки. Мы ведем постоянную работу над совершенствованием наших машин, и в этом году представляем целый ряд новейших моделей, воплотивших в себе передовые конструкторские решения в области безопасности и расширения боевых возможностей вертолетов", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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