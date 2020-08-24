Поиск причин утечки кислорода на МКС идет не первый месяц - Роскосмос

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Процедуры по выявлению причин утечки кислорода в американском сегменте Международной космической станции (МКС) проводятся в течение последних месяцев, пока наличие технических неисправностей не установлено, сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"Однозначно сказать, что есть какая-то техническая проблема на самом деле пока нельзя. И для выяснения этой проблемы сейчас проводится определенный перечень мероприятий, причем он проводится не то что не первую неделю - не первый месяц", - сказал Крикалев в эфире телеканала "Россия 24".

Накануне госкорпорация сообщила, что в пятницу экипаж МКС закроется в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте станции.

"В период пребывания (три дня) на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ. Никакой угрозы для экипажа и станции нет", - заявили тогда в "Роскосмосе".

В пресс-службе сообщили, что эта процедура отражена в бортовой документации и является совместным решением групп управления американского и российского сегмента МКС.

В предыдущий раз утечка воздуха на МКС обнаруживалась в ночь на 30 августа 2018 года. Тогда экипаж проверил все отсеки и нашел рукотворное отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению космического корабля на Землю. Позднее российские космонавты ввели в обнаруженное отверстие герметик и закрыли его заплатками, затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.

В декабре 2018 года российские космонавты вышли в открытый космос, чтобы изучить отверстие снаружи и взять пробы герметика. Космонавты вырезали части микрометеоритной защиты корабля, доставив их затем на Землю. Пробы были переданы следователям и направлены в лабораторию ФСБ для изучения.

Комиссия по расследованию причин появления отверстия рассматривала все возможные версии происшедшего. "Однако до сих пор специалисты склонялись в пользу версии о том, что отверстие было непреднамеренно без злого умысла просверлено при подготовке корабля к запуску на космодроме", - сказал ранее источник, знакомый с ходом расследования.